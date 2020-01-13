После обрушения моста в Крыма начата служебная проверка

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Руководство государственного бюджетного учреждения «Севавтодор» может лишиться должностей, поскольку сотрудники учреждения не предотвратили падения барьерного ограждения с автомобильного моста на железнодорожные пути в Инкермане.

Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников, передает пресс-служба администрации города.

«Руководитель автодора на место не выехал, присутствовал его заместитель. На сегодняшний день ведется служебное расследование. Все доклады готовятся, по их результатам будут предложены проекты кадровых решений», – заявил Солодовников.

Он также напомнил, что в субботу, 11 января, автомобиль врезался в ограждения моста. В тот же день сотрудники Севастопольского автодора демонтировали поврежденные части ограждения и осмотрели оставшийся участок над железнодорожными путями.

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«Осмотр был визуальный, а не инструментальный, в результате, сотрудниками автодора не были в достаточной степени произведены все необходимые действия. На следующий день оставшаяся часть ограждения упала на контактную сеть. Сотрудники переоценили свои экспертные возможности», - сказал Солодовников.

Информация о происшествии поступила в МЧС 12 января в 13.20, а в 14.00 железнодорожные пути были освобождены от завалов. Всего на месте происшествия работали 57 человек и 14 единиц техники, в том числе автокран.

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