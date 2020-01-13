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Странности -> Власть по-крымски

Поклонская начала рекламировать одежду православно-патриотического бренда

Понедельник
13 января 2020
15:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Instagram призыв поддержать православно-патриотический бренд «Крест и Меч».

На своей странице она опубликовала фото в футболке с изображением последнего российского императора Николая II.

«Поддержите моих друзей! Православно-патриотический бренд одежды «Крест и Меч». Приобрести продукцию можно через Instagram», - написала депутат.

Поклонская напомнила о своем обещании, что про Николая II от нее больше никто не услышит. «Да, но никто не говорил, что не увидите», - добавила она.

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Ранее Поклонская рассказала, что рассматривает возможность регистрации бренда «Няш-мяш». Сочетание появилось в 2014 году после публикации в YouTube клипа Enjoykin. В нем используются фрагменты первой пресс-конференции Натальи Поклонской на посту прокурора Республики Крым. Весной 2019 года производитель косметики – комбинат «Крымская роза» – выпустил лимитированную серию продукции с изображением Поклонской и надписью «Няш-мяш, Крым наш».

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