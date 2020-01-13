Печальные итоги недели: в Крыму на пожарах погибли пять человек

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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13 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«За отчетный период было ликвидировано 27 пожаров, из них пять – пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено три человека, пять человек погибли», – говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшую неделю спасатели семь раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате оперативных действий было спасено семь человек, один человек погиб.
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Также в горно-лесной зоне были спасены семь человек, в том числе двое детей.
Как сообщалось, за первую неделю 2020 года в Крыму было ликвидировано около полусотни пожаров, в результате которых погибли четыре человека. Еще пятерых удалось спасти.
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