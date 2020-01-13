Печальные итоги недели: в Крыму на пожарах погибли пять человек

За минувшую неделю в результате пожаров в Крыму погибли пять человек, еще трое были спасены.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«За отчетный период было ликвидировано 27 пожаров, из них пять – пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено три человека, пять человек погибли», – говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю спасатели семь раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате оперативных действий было спасено семь человек, один человек погиб.

Читайте: Серьезное ДТП на въезде в Феодосию: иномарка врезалась в столб

Также в горно-лесной зоне были спасены семь человек, в том числе двое детей.

Как сообщалось, за первую неделю 2020 года в Крыму было ликвидировано около полусотни пожаров, в результате которых погибли четыре человека. Еще пятерых удалось спасти.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму часть автомобильного моста рухнула на ж/д пути. Севастопольские спасатели ликвидировали последствия обрушения дорожных ограждений с моста на железную дорогу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Сегодня : В Крыму на пожаре погибли два человека. В селе Курское Белогорского района произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина.

Сегодня : На пожаре в евпаторийском СПА-комплексе эвакуировали 59 человек. Рано утром в Евпатории горел СПА-комплекс «Озеро сновидений». Прибывшие на место пожарные эвакуировали 55 постояльцев и четверых сотрудников заведения.

Сегодня : Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах. Власти Ялты предупредили жителей города об опасности катания на сноутюбингах, санках, лыжах и других приспособлениях.