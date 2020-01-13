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Власть -> Коммунальное хозяйство

Освещение дворов и улиц Севастополя обещают восстанавливать три года

Понедельник
13 января 2020
12:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Власти Севастополя обещают за три года привести к нормативным требованиям все городское уличное освещение.

Об этом по итогам совещания с Владимиром Путины сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Мы планируем создать более 2000 светоточек. В городе будет создана центральная уличная сеть такая же, как на Большой Морской, где сейчас идет реконструкция», – сказал Развожаев.

Напомним, 7 января 54 садовых товарищества, расположенные в районе Фиолента, остались без света из-за системного сбоя.

Михаил Развожаев поручил выработать решение этой проблемы. Также он указал на еще одну проблему со светом, а точнее его отсутствием на улицах и во дворах Севастополя. Если там, где нет фонарей, еще можно объяснить отсутствие освещения, то почему его нет там, где установлены световые опоры, непонятно. По его словам, такая проблема наблюдается, например, и в Гагаринском районе, и в центре города.

Читайте: Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии

«В городе очень темно, особенно во дворах. <…> Сворачиваешь даже с Большой Морской в любой двор — там темень хоть глаз выколи <…> Что это за профанация такая? Наставили даже на детских площадках фонари, и ничего не горит», — отметил он.

В ближайшее время по поручению врио на совместном совещании соберутся руководители управляющих компаний, чтобы выяснить причину отсутствия освещения на городских улицах и во дворах.

Тэги: обещания

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