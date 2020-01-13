Освещение дворов и улиц Севастополя обещают восстанавливать три года

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020
Об этом по итогам совещания с Владимиром Путины сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Мы планируем создать более 2000 светоточек. В городе будет создана центральная уличная сеть такая же, как на Большой Морской, где сейчас идет реконструкция», – сказал Развожаев.
Напомним, 7 января 54 садовых товарищества, расположенные в районе Фиолента, остались без света из-за системного сбоя.
Михаил Развожаев поручил выработать решение этой проблемы. Также он указал на еще одну проблему со светом, а точнее его отсутствием на улицах и во дворах Севастополя. Если там, где нет фонарей, еще можно объяснить отсутствие освещения, то почему его нет там, где установлены световые опоры, непонятно. По его словам, такая проблема наблюдается, например, и в Гагаринском районе, и в центре города.
Читайте: Перед приездом Путина несколько улиц в Севастополе остались без света из-за аварии
«В городе очень темно, особенно во дворах. <…> Сворачиваешь даже с Большой Морской в любой двор — там темень хоть глаз выколи <…> Что это за профанация такая? Наставили даже на детских площадках фонари, и ничего не горит», — отметил он.
В ближайшее время по поручению врио на совместном совещании соберутся руководители управляющих компаний, чтобы выяснить причину отсутствия освещения на городских улицах и во дворах.
Тэги: обещания
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Предприятия в Севастополе задолжали почти 50 миллионов рублей за электроэнергию. В Севастополе частные предприятия задолжали ООО «Севэнергосбыт» более 47 миллионов рублей за услуги энергоснабжения. Перечень организаций неплательщиков опубликовала пресс-служба компании.
Сегодня: «Не вписывается ни в какие ворота»: мэр Ялты раскритиковал уборку береговой полосы. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт на оперативно-хозяйственном совещании раскритиковал санитарное состояние прибрежных территорий в городе.
Сегодня: Севастопольские частники задолжали за электроэнергию больше 47 млн рублей. Больше десяти частных предприятий задолжали ООО «Севэнергосбыт» больше 47 млн рублей.
Вчера: Власти Ялты хотят освоить в этом году на благоустройство вдвое больше денег. Ялтинские власти планируют освоить в этом году в два раза больше средств на благоустройство.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/13/osveshenie-dvorov-i-ulits-sevastopolya-obeshajut-vosstanavlivat-tri-goda-126753/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:30 В Крыму насчитали уже две сотни тысяч туристов
16:43 Российский депутат думает, что на Крымском мосту перед приездом Путина готовили теракт
16:42 В Ялте состоится традиционный Крестный ход, молебен и омовение
16:40 В центре Симферополя горит кафе
16:17 Аксенов будет контролировать расходы бюджета в Севастополе
15:53 Поклонская начала рекламировать одежду православно-патриотического бренда
15:26 Предприятия в Севастополе задолжали почти 50 миллионов рублей за электроэнергию
15:03 В Севастополе начали продавать краснокнижные подснежники