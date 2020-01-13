Некоторым категориям граждан России запретят водить такси

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Минтранс РФ разрабатывает законопроект, запрещающий работать в такси гражданам, судимым за тяжкие преступления, сообщает «Российская газета».

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ и ряд других нормативно-правовых актов планируется внести в июле 2020 года.

Мера связана с обеспечением безопасности пассажирских перевозок в такси. Как поясняют эксперты, в стране существует масса случаев нападения водителей на пассажиров, ограблений и изнасилований.

«У многих граждан, особенно женщин, сегодня существуют опасения по поводу таксистов: вызовешь, а там неизвестно, кто приедет. Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопаснее», - говорит адвокат Вячеслав Голенев.

При этом юристы предлагают распространить ограничение только на категорию осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности, а также за преступления сексуального характера.

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Однако у нововведения есть и обратная сторона: во-первых, есть вариант, что проступок судимого – это «неосознанный грех молодости», а во-вторых нельзя утверждать, что исключительно все пассажиры такси безопасны: статистика нападений на водителей в России также растет, замечают эксперты.

«Ведь никто не будет в здравом уме предлагать запрет судимым пользоваться услугами такси», - парируют оппоненты.

По мнению Голенева, необходимы сбалансированные меры и четкий список запретов на профессию, разграничивающий виды «биографических пятен« судимого.

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