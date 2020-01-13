«Не вписывается ни в какие ворота»: мэр Ялты раскритиковал уборку береговой полосы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
13 января 2020
«Нынешнее безобразие с санитарным состоянием и благоустройством, не вписывается ни в какие ворота. Проходили мы с вице-премьером (российский замглавы правительства Крыма Юлия Жукова) вдоль берега. Сезон – не сезон, но территория пляжей должна убираться! Пошла Жукова на Массандровский пляж – центр города… Дойти до Массандровского пляжа невозможно! Там столько торговли, урн нету, мусор валяется», – возмутился Имгрунт.
Также глава Ялты дал указание внести коррективы в работу ответственных за уборку прибрежных территорий города.
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«Ничего не работает. Нужно поощрять тех, кто выполняет указания и избавляться от тех, кто не хочет этим заниматься», – резюмировал Иван Имгрунт.
Ялтинские власти ранее решили привлекать учащихся старших классов к уборке территорий вокруг школ и прилегающих скверов
Осенью местные студенты Ялты приняли участие в экосубботнике. Волонтеры убирали от мусора русло реки Водопадная, как в черте города, так и в районе водопада Учан-Су.
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