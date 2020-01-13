«Не вписывается ни в какие ворота»: мэр Ялты раскритиковал уборку береговой полосы

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт на оперативно-хозяйственном совещании раскритиковал санитарное состояние прибрежных территорий в городе.

«Нынешнее безобразие с санитарным состоянием и благоустройством, не вписывается ни в какие ворота. Проходили мы с вице-премьером (российский замглавы правительства Крыма Юлия Жукова) вдоль берега. Сезон – не сезон, но территория пляжей должна убираться! Пошла Жукова на Массандровский пляж – центр города… Дойти до Массандровского пляжа невозможно! Там столько торговли, урн нету, мусор валяется», – возмутился Имгрунт.

Также глава Ялты дал указание внести коррективы в работу ответственных за уборку прибрежных территорий города.

Читайте: В Симферополе коммунальщики «подстригали» снег

«Ничего не работает. Нужно поощрять тех, кто выполняет указания и избавляться от тех, кто не хочет этим заниматься», – резюмировал Иван Имгрунт.

Ялтинские власти ранее решили привлекать учащихся старших классов к уборке территорий вокруг школ и прилегающих скверов

Осенью местные студенты Ялты приняли участие в экосубботнике. Волонтеры убирали от мусора русло реки Водопадная, как в черте города, так и в районе водопада Учан-Су.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Предприятия в Севастополе задолжали почти 50 миллионов рублей за электроэнергию. В Севастополе частные предприятия задолжали ООО «Севэнергосбыт» более 47 миллионов рублей за услуги энергоснабжения. Перечень организаций неплательщиков опубликовала пресс-служба компании.

Сегодня : Освещение дворов и улиц Севастополя обещают восстанавливать три года. Власти Севастополя обещают за три года привести к нормативным требованиям все городское уличное освещение.

Сегодня : Севастопольские частники задолжали за электроэнергию больше 47 млн рублей. Больше десяти частных предприятий задолжали ООО «Севэнергосбыт» больше 47 млн рублей.

Вчера : Власти Ялты хотят освоить в этом году на благоустройство вдвое больше денег. Ялтинские власти планируют освоить в этом году в два раза больше средств на благоустройство.