На пожаре в евпаторийском СПА-комплексе эвакуировали 59 человек

Рано утром в Евпатории горел СПА-комплекс «Озеро сновидений». Прибывшие на место пожарные эвакуировали 55 постояльцев и четверых сотрудников заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На сообщение о пожаре в СПА-комплексе по улице Франко, поступившего в 06:05 немедленно направились огнеборцы 5-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым. В нем также говорилось о том, что в здании находятся люди, нуждающиеся в помощи спасателей.

— По прибытию к месту происшествия стало известно, что произошло возгорание деревянной конструкции «Японская баня» площадью 3 кв.м. в подвальном помещении трехэтажного здания. Личный состав оперативно приступили к тушению огня, которое сопровождалось сильным задымлением. Одновременно с этим спасатели провели эвакуацию людей, находящихся на момент пожара в здании, в количестве 59 человек, — сообщили в МЧС.

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Сотрудниками чрезвычайного ведомства предотвращено распространение огня и не допущено жертв и пострадавших. Пожар был полностью ликвидирован в 06:27.

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