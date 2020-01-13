Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским

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У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины. Но руководство вооруженных сил не дало команду на его применение.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, который в феврале-марте 2014 года занимал должность начальника штаба ВДВ ВСУ.

«Вооруженные силы (Украины) рассматривали вариант захвата наших территорий. Этот вариант генеральным штабом был предусмотрен и отработан. И многие воинские части были сориентированы действовать по этому плану для отражения возможных попыток захвата территории», – рассказал Кривонос в интервью украинским СМИ.

Он уточнил, план предусматривал ввод в Крым сил 25-й воздушно-десантной бригады и 79-й аэромобильной бригады. Эти части должны были усилить находящуюся в Крыму группировку войск.

По словам офицера, эти соединения были подняты по тревоге 31 января 2014 года. Однако следующие этапы плана не были реализованы, поскольку не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей.

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«План был свернут. Почему? Вопрос, я думаю, политический. Эти вопросы (почему не был реализован план) лучше задать тому, кто не подписал эти распоряжения, а именно генералу Замане (начальнику Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 г. по 19 февраля 2014 г. Владимиру Замане – ред.)», – сказал Кривонос.

По его мнению, реализация этого плана могла бы предотвратить захват Крыма. По словам Кривоноса, Украина должна была «огрызнуться» и «показать зубы».

«Части ВДВ были способны выполнить свою задачу, которая ставилась в соответствии с этим планом, как и группы спецназначения наших полков, которые работали в Крыму... Я присутствовал при допросах определенных людей, которые работали в 2014 году на Российскую Федерацию. Они четко показывали, что если бы со стороны Украины в 2014 году при захвате Крыма появилось бы четкое противодействие то операция, скорее всего, свернулась бы», – полагает замсекретаря СНБО.

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