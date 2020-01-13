ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма

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Федеральная служба безопасности РФ внесла изменения в законодательство, упрощающие порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Поправки в приказ ФСБ от 2007 года «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим» коснулись раздела «Черное море».

Изменения в документ вступили в силу в декабре 2019 года.

Погранрежим теперь не устанавливается «в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Прибойный — мыс Тарханкут, мыс Урет — точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12?12 северной широты, 33°08?48 восточной долготы), мыс Евпаторийский — мыс Лукулл — мыс Херсонес, мыс Фиолент — мыс Айя — надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23 07 северной широты, 33°44 28 восточной долготы) — мыс Николая — мыс Троицы, мыс Опасный — мыс Айтодор — мыс Аю-Даг, мыс Чикен — мыс Меганом, мыс Толстый — мыс Киик-Атлама — мыс Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00 46 северной широты, 35°57 19 восточной долготы) — скалы Корабль-Камень — мыс Кыз-Аул», говорится в пресс-релизе.

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Ранее владельцы плавательных средств, чтобы отойти от берега (будь то морская прогулка по бухте или популярные морские турмаршруты с выходом из нее), обязаны были уведомлять пограничный орган о своих намерениях: цель, время, место отхода и возвращения, в том числе темное или светлое время суток, — так как на эти акватории распространялись правила пограничного режима.

— Таким образом, вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства, — отмечают крымские пограничники.

Если капитан судна решит выйти за пределы указанных выше зон, то он в обязательном порядке должен будет соблюдать правила погранрежима.

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