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Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

Понедельник
13 января 2020
12:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

© Новости Крыма

Туристический поток в Крым в 2020 году с запуском железнодорожного сообщения может увеличиться максимум на 10%.

Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. 

«Глобального увеличения турпотока в Крым не будет. Думаю, этот год будет такой же, как и 2019. За счет того, что у нас запустили поезда, то 10 % увеличение турпотока будет, но не больше. Тут будет играть такой фактор, сколько будут стоить билеты»,- отметила она.

По мнению эксперта, «было бы неплохо запустить поезда в Сибирь. Если стоимость билетов на поезд будет ниже, чем на авиаперелеты, то такие направления будут иметь большой спрос».

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Стамбульникова также отметила, что сейчас востребованы краткосрочные туры.

«Туристов становится больше, но пребывание у них дольше не становится - сутки-двое. Как раз на новогодние праздники показал сильный всплеск приезда туристов из Краснодара, Адыгеи, Анапы»,- заявила она.

Железнодорожная часть Крымского моста была торжественно открыта президентом России Владимиром Путиным 23 декабря. Первые поезда соединили полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 10 января 2020: Путин назвал дату запуска грузового сообщения по Керченскому мосту. Президент России Владимир Путин утверждает, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года.

Пятница, 10 января 2020: В Ереване опровергают запуск авиарейсов в Крым. Комитет гражданской авиации Армении не получал запрос на осуществление авиарейсов Ереван-Симферополь.

Пятница, 10 января 2020: Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Вице-премьер крымского правительства, который также является постоянным представителем президенте России в Крыму Георгий Мурадов уверен в том, что через пару лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

Четверг, 9 января 2020: В Севастополе планируют заменить городские паромы. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил подготовить предложение по закупке нового парома на линии центр города – Северная сторона.

 

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