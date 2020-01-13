Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

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Туристический поток в Крым в 2020 году с запуском железнодорожного сообщения может увеличиться максимум на 10%.

Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

«Глобального увеличения турпотока в Крым не будет. Думаю, этот год будет такой же, как и 2019. За счет того, что у нас запустили поезда, то 10 % увеличение турпотока будет, но не больше. Тут будет играть такой фактор, сколько будут стоить билеты»,- отметила она.

По мнению эксперта, «было бы неплохо запустить поезда в Сибирь. Если стоимость билетов на поезд будет ниже, чем на авиаперелеты, то такие направления будут иметь большой спрос».

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Стамбульникова также отметила, что сейчас востребованы краткосрочные туры.

«Туристов становится больше, но пребывание у них дольше не становится - сутки-двое. Как раз на новогодние праздники показал сильный всплеск приезда туристов из Краснодара, Адыгеи, Анапы»,- заявила она.

Железнодорожная часть Крымского моста была торжественно открыта президентом России Владимиром Путиным 23 декабря. Первые поезда соединили полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом.

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