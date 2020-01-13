Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.
«Глобального увеличения турпотока в Крым не будет. Думаю, этот год будет такой же, как и 2019. За счет того, что у нас запустили поезда, то 10 % увеличение турпотока будет, но не больше. Тут будет играть такой фактор, сколько будут стоить билеты»,- отметила она.
По мнению эксперта, «было бы неплохо запустить поезда в Сибирь. Если стоимость билетов на поезд будет ниже, чем на авиаперелеты, то такие направления будут иметь большой спрос».
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Стамбульникова также отметила, что сейчас востребованы краткосрочные туры.
«Туристов становится больше, но пребывание у них дольше не становится - сутки-двое. Как раз на новогодние праздники показал сильный всплеск приезда туристов из Краснодара, Адыгеи, Анапы»,- заявила она.
Железнодорожная часть Крымского моста была торжественно открыта президентом России Владимиром Путиным 23 декабря. Первые поезда соединили полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом.
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Пятница, 10 января 2020: В Ереване опровергают запуск авиарейсов в Крым. Комитет гражданской авиации Армении не получал запрос на осуществление авиарейсов Ереван-Симферополь.
Пятница, 10 января 2020: Власти Крыма уже захотели поезда из Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Вице-премьер крымского правительства, который также является постоянным представителем президенте России в Крыму Георгий Мурадов уверен в том, что через пару лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.
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