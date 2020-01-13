Двое туристов заблудились ночью на плато Ай-Петри

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
13 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.
«С пострадавшими была установлена мобильная связь, затем определено их местонахождение. Крымскими спасателями найдены и эвакуированы в безопасное место мужчина 1996 года рождения и мужчина 1986 года рождения, оба жители Ялты. В медицинской помощи они не нуждались», – говорится в сообщении.
Информация о происшествии поступила в службу спасения накануне в 23.10. По данным спасателей, мужчины вышли в однодневный поход, однако с наступлением темного времени суток сбились с тропы, и оказались на труднодоступном участке местности.
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Кроме того, за прошедшее воскресенье на Ай-Петри также случился пожар. В МЧС сообщили, что произошло возгорание двухэтажного деревянного строения на площади 50 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 8 января 2020: Спасатели в Крыму оказали помощь мужчине, травмировавшемуся во время катания на лыжах. Сотрудники Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС», находившиеся на патрулировании на плато Ай-Петри оказали помощь лыжнику на северо-восточном склоне г. Бедене-Кыр.
Среда, 8 января 2020: В Крыму на Медведь-горе спасли туристов из Москвы. Помощь спасателей понадобилась туристам, которые заблудились на горе Аю-Даг (Медведь-гора).
Воскресенье, 5 января 2020: Со склонов Чатырдага спасли попавшего в снежный плен жителя Симферополя. В результате успешной поисково-спасательной операции Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в окрестностях горы Чатыр-Дага был найден заблудившийся житель Симферополя.
Воскресенье, 5 января 2020: В МЧС Крыма напомнили о необходимости предупредить спасателей, отправляясь в горы. Спасатели, находящиеся на патрулировании информируют о большом количестве туристов в горно-лесной местности. При этом, официально в МЧС зарегистрированы только 4 туристические группы общим составом 24 человека, сообщают в пресс-службе МЧС Крыма.
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