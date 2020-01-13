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Власть -> Развитие Крыма

Аксенов пообещал построить в Крыму новые «объекты здравоохранения»

Понедельник
13 января 2020
11:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
13 января 2020


Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал построить на территории Крыма 7 новых объектов здравоохранения.

Об этом он сообщил на брифинге после совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Принято решение о строительстве 7 объектов здравоохранения в Крыму: больница в Феодосии, поликлиника и перинатальный центр в Симферополе, поликлиника в Керчи и другие», – цитирует его пресс-служба российского правительства Крыма.

По словам Аксенова, за счет бюджета Крыма дополнительно приобретут в течение 2 лет около 600 квартир для врачей. Помимо этого, глава Крыма сообщил, что в Крыму за три года отремонтируют более 300 общественных пространств и около 320 придомовых территорий.

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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам «социально-экономического развития Крыма и Севастополя» в Ялте сказал, что здравоохранение в Крыму «находится в плачевном состоянии».

В конце декабря 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов назвал уровень медицины одной из трех главных проблем на полуострове.

Тэги: обещания

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