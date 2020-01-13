Аксенов хочет перевести крымских чиновников на круглосуточную работу

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Чиновники в Крыму должны настроиться на каждодневную и круглосуточную работу в 2020 году без выходных и поездок к морю.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на совещании.

В документах совещания говорится, что общий объем финансирования проектов в Крыму в 2019 году составил 11,7 млрд рублей.

«Совещания будут по субботам. Потом и на воскресенья перейдем, я найду, как измором взять. В 12 часов и в 16 часов, чтобы на море не могли смыться. Все будет по-новому, чтобы вообще никуда (чиновники) уехать не могли. В воскресенье будут стены Совмина, родного, администраций ваших, будем бороться с проблемами, но результата добьемся. 2020 год должен быть годом взятых на себя обязательств», – цитирует Аксенова «ТАСС».

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Все члены правительства Крыма в сентябре 2019 года после вступления в должность Аксенова сложили полномочия и продолжают исполнять обязанности до назначения нового состава.

По информации вице-премьера и министра финансов Крыма Ирина Кивико муниципальные образования Крыма не успели потратить около 2 млрд рублей в 2019 году.

В Министерстве финансов Крыма сообщили, что расходы бюджета Крыма за 10 месяцев текущего года преодолели отметку в 145,5 млрд рублей, что на 20,4 млрд рублей (16,3%) превысило показатель прошлого года.

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