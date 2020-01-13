Аксенов будет контролировать расходы бюджета в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назначил бывшего депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Аксенова руководителем контрольного управления.

Об этом глава города заявил во время аппаратного совещания правительства.

«Мной принято еще одно кадровое решение. Вячеслав Викторович Аксенов всем знаком, бывший депутат Законодательного собрания. На протяжении осени работает моим советником. Вникал в курс дела. С завтрашнего дня приступает к обязанностям руководителя контрольного управления администрации губернатора», - сказал он.

По словам Развожаева, главная задача Аксенова в качестве руководителя контрольного ведомства – обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.

«К нам поступают дополнительные средства на ключевые сферы, денег будет много, все работы надо будет делать быстро. Обычно с этим связны разного рода неприятности, как со стороны заказчиков, так и со стороны подрядчиков, поэтому главная задача в этом году обеспечить эффективное расходование бюджетных средств», - сказал врио губернатора города.

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Вячеславу Аксенову 61 год, он кандидат экономических наук закончил МГУ имени Ломоносова, в 1994 году получил дополнительное образование в Американском институте банковского дела, (Нью-Йорк). Занимал руководящие должности в крымских и севастопольских региональных отделениях коммерческих банков. Депутат Законодательного собрания Севастополя первого созыва, входит в так называемую группу «народного мэра» Алексея Чалого.

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