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Власть -> Коммунальное хозяйство

Власти Ялты хотят сделать из дворников квартальных надзирателей

Воскресенье
12 января 2020
07:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


Ялтинские власти планируют наделить дворников полномочиями дореволюционных квартальных надзирателей, или, по современному, участковых инспекторов по благоустройству.

Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Есть поручение Главы Республики о направлении Ялте дополнительных средств на расширение штата дворников, и город также выделит на эти цели финансовые ресурсы», – сообщил он.     

По словам Ивана Имгрунта, для работников этой профессии предусматривается и увеличение заработной платы. «Поэтому дворниками, которых предполагается наделить и полномочиями квартальных, следящих за порядком на вверенной территории, как в царской России, должны быть ответственные люди», – уточнил глава администрациии пообещал: «Мы будем делать ставку, в основном, на местных жителей, приглашая на работу людей индивидуально». 

Одновременно, обратил внимание он, в границах каждого квартала, совпадающего с территорией избирательных участков, на которые делится Большая Ялта, за счет инвестиционных соглашений будет приобретаться служебное жилье для дворников.

«Также их обеспечат формой одежды по образцу, который планируется утвердить в ближайшее время, в том числе рабочей, парадно-выходной, зимней, летней, и нагрудными индивидуальными знаками на одежде, как у сотрудников ГАИ», – рассказал Иван Имгрунт, подчеркнув: «Ялта должна быть передовой, красивой и правильной во всем!» При этом он заверил, что перед муниципальными властями стоит задача полностью заполнить штат дворников, включая 200 дополнительных вакансий, к началу курортного сезона.  

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Глава администрации Ялты добавил, что существует несколько вариантов решения вопроса с дворниками. «По одному из них пошли некоторые крымские регионы, выставившие услугу уборки территорий на торги, в которых победят те, кто использует дешевую рабочую силу – в основном, из Средней Азии – по примеру Москвы и других мегаполисов», – пояснил Имгрунт.

И в то же время он напомнил, что ялтинцев отличает ревностное отношение к своему городу. «И это здорово – у нас есть шансы, что мы не будем повторять ни столицу, ни другие города, но сделаем так, чтобы повысить престиж профессии дворника, а Ялта станет эксклюзивом во всем», – выразил уверенность глава администрации курортной столицы.  

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