Власти Ялты хотят освоить в этом году на благоустройство вдвое больше денег

Ялтинские власти планируют освоить в этом году в два раза больше средств на благоустройство.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания.

«И к этому есть предпосылки», – пояснил он и уточнил: «Если в 2019 году нам было выделено 280 млн рублей федеральных средств на дороги, то в этом году Глава Республики готов выделить уже 1 млрд рублей».

По словам Имгрунта, для Ялты это «тоже невеликая сумма, но и под нее нам нужно делать проектно-сметную документацию». «Причем, по требованию Главы Республики в проектах обязательно будет учитываться замена инженерных коммуникаций», – обратил внимание он. – То есть при ремонте дорог сначала будут приводиться в порядок сети и только потом – проезжая часть».

Глава администрации также заверил, что в этом году городские власти продолжат «делать и площади, и скверы, и набережные, и подсветку зданий, а также реконструировать фонтаны и строить новые». «Но если мы не будем заниматься благоустройством и улучшением бытовых условий непосредственно по месту жительства людей, то мы не найдем у них поддержки, какие бы дороги мы ни строили и ни проектировали», – выразил уверенность Иван Имгрунт.

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Он также дал поручение представить ему помесячный план по озеленению, включая указание где и какие виды работ будут выполнены, в том числе с искусственным поливом, а также какие потребуются суммы для этого. «Денежные средства на озеленение нужно увеличивать», – заверил глава администрации и заявил о готовности пересмотреть расходы в разрезе территориальных органов, предусмотрев рост сумм, выделяемых на содержание поселков и Алупки.

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