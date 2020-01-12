Власти Ялты хотят освоить в этом году на благоустройство вдвое больше денег

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020
Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания.
«И к этому есть предпосылки», – пояснил он и уточнил: «Если в 2019 году нам было выделено 280 млн рублей федеральных средств на дороги, то в этом году Глава Республики готов выделить уже 1 млрд рублей».
По словам Имгрунта, для Ялты это «тоже невеликая сумма, но и под нее нам нужно делать проектно-сметную документацию». «Причем, по требованию Главы Республики в проектах обязательно будет учитываться замена инженерных коммуникаций», – обратил внимание он. – То есть при ремонте дорог сначала будут приводиться в порядок сети и только потом – проезжая часть».
Глава администрации также заверил, что в этом году городские власти продолжат «делать и площади, и скверы, и набережные, и подсветку зданий, а также реконструировать фонтаны и строить новые». «Но если мы не будем заниматься благоустройством и улучшением бытовых условий непосредственно по месту жительства людей, то мы не найдем у них поддержки, какие бы дороги мы ни строили и ни проектировали», – выразил уверенность Иван Имгрунт.
Читайте: В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков
Он также дал поручение представить ему помесячный план по озеленению, включая указание где и какие виды работ будут выполнены, в том числе с искусственным поливом, а также какие потребуются суммы для этого. «Денежные средства на озеленение нужно увеличивать», – заверил глава администрации и заявил о готовности пересмотреть расходы в разрезе территориальных органов, предусмотрев рост сумм, выделяемых на содержание поселков и Алупки.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму проблемы с водой списывают на санкции. Санкции и связанные с ними проблемы с поставками зарубежного оборудования мешают развитию водного хозяйства в Крыму.
Сегодня: В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков. Арендаторы и владельцы городских овощных рынков хотят приступить к их реконструкции в нынешнем году. Нынешнее состояние этих объектов, по словам начальника Департамента муниципального контроля Валентины Целентис, обследовавшей их по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта, далеко от идеального.
Сегодня: Власти Крыма пытаются придумать, как обеспечить Симферополь водой. Правительство Крыма разрабатывает мероприятия, которые позволят увеличить подачу питьевой воды в Симферополе.
Сегодня: Власти Ялты хотят сделать из дворников квартальных надзирателей. Ялтинские власти планируют наделить дворников полномочиями дореволюционных квартальных надзирателей, или, по современному, участковых инспекторов по благоустройству.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/12/vlasti-yalty-hotyat-osvoit-v-etom-godu-na-blagoustroistvo-vdvoe-bolshe-deneg-126724/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:21 На президентской трассе под Севастополем произошла жесткая авария
17:04 В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве
16:05 В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек
15:33 Российский предприниматель пообещал построить современную школу в Ялте
14:54 Реконструкцию Ливадийского дворца обещают завершить в 2024 году
14:19 Власти Ялты хотят освоить в этом году на благоустройство вдвое больше денег
13:39 Севастопольский морской порт останется в собственности города
12:54 В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину