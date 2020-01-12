Власти Крыма пытаются придумать, как обеспечить Симферополь водой

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма В Крыму думают, что экономят воду с помощью «инновационных технологий» Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды Часть Крыма останется без воды в понедельник Севастополь могут перевести на почасовую подачу воды
Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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12 января 2020
Об этом сообщил глава Совмина Юрий Гоцанюк во время рабочего визита на Вилинский и Ивановский водозаборы.
«Предусматривается проведение геолого-разведочных работ о возможности использования запасов пресных вод Ивановского, Николаевского, Вилинского, Бештерек-Зуйского участков для водоснабжения Симферополя», – написал Гоцанюк в Facebook.
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Как сообщил глава правительства Крыма, планируется строительство водовода от Ивановского до Межгорного гидроузла, подача воды от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу, строительство перемычки от микрорайона Залесье до Аянского водовода по улице Беспалова-Багратиона в Симферополе.
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Сегодня: В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков. Арендаторы и владельцы городских овощных рынков хотят приступить к их реконструкции в нынешнем году. Нынешнее состояние этих объектов, по словам начальника Департамента муниципального контроля Валентины Целентис, обследовавшей их по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта, далеко от идеального.
Сегодня: Власти Ялты хотят сделать из дворников квартальных надзирателей. Ялтинские власти планируют наделить дворников полномочиями дореволюционных квартальных надзирателей, или, по современному, участковых инспекторов по благоустройству.
Вчера: Симферополь и Керчь «завалят» мусорными баками. Для Симферополя закупят более 600 дополнительных пластиковых контейнеров. Позже сотни контейнеров установят в Керчи, Советском и Симферопольском районах.
Вчера: В Крыму заявили, что ситуация с водой может еще ухудшиться. На плато Ай-Петри и Ангарском перевале этой зимой наблюдаются слишком маленькие запасы снега, что может привести к дефициту воды на полуострове.
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