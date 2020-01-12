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Власти Крыма пытаются придумать, как обеспечить Симферополь водой

Воскресенье
12 января 2020
08:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


Правительство Крыма разрабатывает мероприятия, которые позволят увеличить подачу питьевой воды в Симферополе.

Об этом сообщил глава Совмина Юрий Гоцанюк во время рабочего визита на Вилинский и Ивановский водозаборы.

«Предусматривается проведение геолого-разведочных работ о возможности использования запасов пресных вод Ивановского, Николаевского, Вилинского, Бештерек-Зуйского участков для водоснабжения Симферополя», – написал Гоцанюк в Facebook.

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Как сообщил глава правительства Крыма, планируется строительство водовода от Ивановского до Межгорного гидроузла, подача воды от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу, строительство перемычки от микрорайона Залесье до Аянского водовода по улице Беспалова-Багратиона в Симферополе.

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