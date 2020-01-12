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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков

Воскресенье
12 января 2020
08:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков

© Новости Крыма

Арендаторы и владельцы городских овощных рынков хотят приступить к их реконструкции в нынешнем году. Нынешнее состояние этих объектов, по словам начальника Департамента муниципального контроля Валентины Целентис, обследовавшей их по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта, далеко от идеального.

«Во всем мире рынки – важнейшие для курортных регионов социальные объекты, точки притяжения туристов. И в Ялте должно быть также», – выразила уверенность Валентина Целентис в ходе презентации результатов проверки на оперативно-хозяйственном совещании в администрации.

По ее словам, в октябре этого года должна начаться реконструкция Центрального (овощного) рынка. «Однако в настоящее время его санитарное состояние вызывает недоумение, как и состояние бетонного покрытия, люков, прилавков, крыш и общая захламленность территории. При этом предприниматели осуществляют свою деятельность на собственное усмотрение, пренебрегая правилами торговли», – заметила руководитель департамента. Она также обратила внимание, что дешевые торговые места, которые предлагает руководство рынка, находятся рядом с мусорными контейнерами и именно поэтому процветает незаконная торговля на улице – люди не хотят торговать в антисанитарии.

Особое возмущение, добавила Целентис, вызывает состояние платного общественного туалета. «На более чем тысячу человек арендаторов, плюс посетители – всего три кабинки, остальные используются под склад хлама. Причем платить за пользование туалетом должны и предприниматели, хотя в договорах у них прописано обратное», – выразила недоумение она и подчеркнула, что санитарный порядок на этом рынке необходимо навести в самые кратчайшие сроки, возможно даже закрыть его для этих целей на несколько дней.

Похожие проблемы она выявила и на Пушкинском рынке, где ко всему прочему, отсутствует ветеринарный врач, нет проветривания и ливневок и не обеспечена пожарная безопасность. При этом его генеральный директор со своей стороны заверил, что проект реконструкции этого объекта готов, получено согласие предпринимателей, и если администрация города окажет содействие в оформлении документов на землю, то работы можно будет начать в конце этого месяца и уже к апрелю полностью завершить.

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Наиболее проблемным Валентина Целентис назвала рынок на улице Сеченова, который, заняв часть тротуара, вплотную примкнул к высоковольтной подстанции. «Непонятно вообще, как он появился и имеет ли право на существование», – отметила она, пояснив, что во время дождей потоки воды стекают по улице с уклоном в 30 градусов прямо на рынок, туалет закрыт, а вещи здесь развешены. На дверях электрощитовой. В то же время, уточнила директор департамента, на этом рынке действует один из самых высоких тарифов для продавцов – 15 тысяч рублей в месяц, и как результат – процветание несанкционированной торговли в районе.

В то же время Валентина Целентис практически не высказала нареканий к работе мини-рынка на улице Кривошты, где выстроены торговые павильоны, сезонному рынку в Гурзуфе, переданному муниципальному предприятию, которое сейчас там наводит порядок, а также рынку в Алупке – с построенной лабораторией, организованной подачей воды для мытья рук и овощей и ежедневной санитарной уборкой.

Подводя итог проверки, глава администрации города Иван Имгрунт подчеркнул, что на каждом рынке муниципалитета должен быть руководитель-хозяйственник, а сами торговые ряды обязаны по примеру других курортных городов стать своего рода арт-объектами. «У нас межнациональный регион, мы могли бы наполнить наши рынки каким-то смыслом, национальным колоритом, воспользовавшись и опытом Москвы, которая их активно восстанавливает, превращая в точки притяжения. Тем более, что это способствует не только туристической, но и инвестиционной привлекательности региона», – заверил Иван Имгрунт.

Тэги: обещания

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