В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
12 января 2020
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Елку установили в центре города на проспекте Нахимова перед Дворцом детского и юношеского творчества.
Стеклянные части больших елочных шаров неизвестные сняли с розетки-держателя. Шары меньшего размера разбили и оставили на елке.
«Сами жители виноваты. Ставишь, украшаешь, хулиганы воруют, каждый год воруют. Хоть светодиоды не порезали», – прокомментировал ситуацию представитель администрации Ленинского муниципального округа Севастополя.
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По наблюдениям местных жителей, новогодние украшения украли и с других елок города, в частности, в парке Победы и в Нахимовском районе.
Кражу украшений с елок в Севастополе фиксируют ежегодно. В 2019 году с новогодней елки в Нахимовском районе Севастополя украли шары.
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