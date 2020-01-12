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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

Воскресенье
12 января 2020
16:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

© Крым.реалии

С новогодней елки в центре Севастополя украли часть украшений, оставшиеся стеклянные шары разбили.

Елку установили в центре города на проспекте Нахимова перед Дворцом детского и юношеского творчества.

Стеклянные части больших елочных шаров неизвестные сняли с розетки-держателя. Шары меньшего размера разбили и оставили на елке.

«Сами жители виноваты. Ставишь, украшаешь, хулиганы воруют, каждый год воруют. Хоть светодиоды не порезали», – прокомментировал ситуацию представитель администрации Ленинского муниципального округа Севастополя.

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По наблюдениям местных жителей, новогодние украшения украли и с других елок города, в частности, в парке Победы и в Нахимовском районе.

Кражу украшений с елок в Севастополе фиксируют ежегодно. В 2019 году с новогодней елки в Нахимовском районе Севастополя украли шары.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

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