В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

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С новогодней елки в центре Севастополя украли часть украшений, оставшиеся стеклянные шары разбили.

Елку установили в центре города на проспекте Нахимова перед Дворцом детского и юношеского творчества.

Стеклянные части больших елочных шаров неизвестные сняли с розетки-держателя. Шары меньшего размера разбили и оставили на елке.

«Сами жители виноваты. Ставишь, украшаешь, хулиганы воруют, каждый год воруют. Хоть светодиоды не порезали», – прокомментировал ситуацию представитель администрации Ленинского муниципального округа Севастополя.

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По наблюдениям местных жителей, новогодние украшения украли и с других елок города, в частности, в парке Победы и в Нахимовском районе.

Кражу украшений с елок в Севастополе фиксируют ежегодно. В 2019 году с новогодней елки в Нахимовском районе Севастополя украли шары.

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