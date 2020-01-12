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В Крыму проблемы с водой списывают на санкции

Воскресенье
12 января 2020
11:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


В Крыму проблемы с водой списывают на санкции

© Новости Крыма

Санкции и связанные с ними проблемы с поставками зарубежного оборудования мешают развитию водного хозяйства в Крыму.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал власти полуострова за отсутствие внимания к решению вопроса водоотведения и водоснабжения.

В РАВВ рассказали, что из-за санкций существуют проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения, но также и с поставками необходимого зарубежного оборудования. По мнению специалистов, лидерами по технологиям опреснения являются Франция и Израиль, а качественных аналогов в России нет.

Также в ассоциации уточнили, что в Крыму сохраняются сложности с источниками водоснабжения. На сегодняшний день это лишь осадки и подземные воды.

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Эксперты отметили, что в настоящее время на экспертном уровне ведется обсуждение возможного строительства водоопреснительных мощностей. Кроме этого, в Крыму «делается многое для водоснабжения, а за прошедшие годы вся водохозяйственная нормативно-правовая база переведена на российские стандарты».

Проблемы с водой начались в Крыму в ноябре из-за продолжительной засухи. Тогда она привела к пересыханию рек и вододефициту. На сегодняшний день ситуация не улучшилась, так как в декабре не выпала ожидаемое количество осадков. Сейчас синоптики констатируют, что запасы снега в Крымских горах недостаточны для восполнения вододефицита.

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Сегодня: В Ялте пообещали начать реконструкцию городских рынков. Арендаторы и владельцы городских овощных рынков хотят приступить к их реконструкции в нынешнем году. Нынешнее состояние этих объектов, по словам начальника Департамента муниципального контроля Валентины Целентис, обследовавшей их по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта, далеко от идеального.

Сегодня: Власти Крыма пытаются придумать, как обеспечить Симферополь водой. Правительство Крыма разрабатывает мероприятия, которые позволят увеличить подачу питьевой воды в Симферополе.

Сегодня: Власти Ялты хотят сделать из дворников квартальных надзирателей. Ялтинские власти планируют наделить дворников полномочиями дореволюционных квартальных надзирателей, или, по современному, участковых инспекторов по благоустройству.

Вчера: Симферополь и Керчь «завалят» мусорными баками. Для Симферополя закупят более 600 дополнительных пластиковых контейнеров. Позже сотни контейнеров установят в Керчи, Советском и Симферопольском районах.

 

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