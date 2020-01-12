В Крыму проблемы с водой списывают на санкции

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма пытаются придумать, как обеспечить Симферополь водой Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма В Крыму думают, что экономят воду с помощью «инновационных технологий» Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды Часть Крыма останется без воды в понедельник
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).
Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал власти полуострова за отсутствие внимания к решению вопроса водоотведения и водоснабжения.
В РАВВ рассказали, что из-за санкций существуют проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения, но также и с поставками необходимого зарубежного оборудования. По мнению специалистов, лидерами по технологиям опреснения являются Франция и Израиль, а качественных аналогов в России нет.
Также в ассоциации уточнили, что в Крыму сохраняются сложности с источниками водоснабжения. На сегодняшний день это лишь осадки и подземные воды.
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Эксперты отметили, что в настоящее время на экспертном уровне ведется обсуждение возможного строительства водоопреснительных мощностей. Кроме этого, в Крыму «делается многое для водоснабжения, а за прошедшие годы вся водохозяйственная нормативно-правовая база переведена на российские стандарты».
Проблемы с водой начались в Крыму в ноябре из-за продолжительной засухи. Тогда она привела к пересыханию рек и вододефициту. На сегодняшний день ситуация не улучшилась, так как в декабре не выпала ожидаемое количество осадков. Сейчас синоптики констатируют, что запасы снега в Крымских горах недостаточны для восполнения вододефицита.
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