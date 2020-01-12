В Крыму проблемы с водой списывают на санкции

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Санкции и связанные с ними проблемы с поставками зарубежного оборудования мешают развитию водного хозяйства в Крыму.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал власти полуострова за отсутствие внимания к решению вопроса водоотведения и водоснабжения.

В РАВВ рассказали, что из-за санкций существуют проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения, но также и с поставками необходимого зарубежного оборудования. По мнению специалистов, лидерами по технологиям опреснения являются Франция и Израиль, а качественных аналогов в России нет.

Также в ассоциации уточнили, что в Крыму сохраняются сложности с источниками водоснабжения. На сегодняшний день это лишь осадки и подземные воды.

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Эксперты отметили, что в настоящее время на экспертном уровне ведется обсуждение возможного строительства водоопреснительных мощностей. Кроме этого, в Крыму «делается многое для водоснабжения, а за прошедшие годы вся водохозяйственная нормативно-правовая база переведена на российские стандарты».

Проблемы с водой начались в Крыму в ноябре из-за продолжительной засухи. Тогда она привела к пересыханию рек и вододефициту. На сегодняшний день ситуация не улучшилась, так как в декабре не выпала ожидаемое количество осадков. Сейчас синоптики констатируют, что запасы снега в Крымских горах недостаточны для восполнения вододефицита.

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