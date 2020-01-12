В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину

В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что видел, как несколько подростков напали на мужчину, избили и похитили мобильный телефон.

После выяснения обстоятельств происшествия, по «горячим следам» полиция задержала двух ялтинцев 16 и 17 лет. Молодые люди ранее судимы не были. В преступлении они сознались, написав явки с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Подросткам грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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