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Происшествия -> Криминал

В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину

Воскресенье
12 января 2020
12:54

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что видел, как несколько подростков напали на мужчину, избили и похитили мобильный телефон.

После выяснения обстоятельств происшествия, по «горячим следам» полиция задержала двух ялтинцев 16 и 17 лет. Молодые люди ранее судимы не были. В преступлении они сознались, написав явки с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Подросткам грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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Ранее в Крыму полицейские задержали четверых мужчин по подозрению в разбойном нападении на молодых людей в Симферополе.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/12/v-krymu-dvoe-podrostkov-izbili-i-ograbili-muzhchinu-126726/

 
 

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