В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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12 января 2020
По информации ведомства, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что видел, как несколько подростков напали на мужчину, избили и похитили мобильный телефон.
После выяснения обстоятельств происшествия, по «горячим следам» полиция задержала двух ялтинцев 16 и 17 лет. Молодые люди ранее судимы не были. В преступлении они сознались, написав явки с повинной.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Подросткам грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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Ранее в Крыму полицейские задержали четверых мужчин по подозрению в разбойном нападении на молодых людей в Симферополе.
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Вчера: В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым. Под видом фирменных подстаканников поездов «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» в интернете продают другие подстаканники.
Среда, 8 января 2020: В Евпатории полиция задержала вора, который ночью украл алкоголь из бара. В дежурную часть МВД Евпатории по линии «112» поступило сообщение о том, что сегодня утром на территории одного из увеселительных заведений, расположенных близ пляжной зоны, находится посторонний.
Среда, 8 января 2020: В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона. Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.
Вторник, 7 января 2020: В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон. В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.
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