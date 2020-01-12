В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность».
Штраф Газиева оплачен в Евпатории, остальных – в Старом Крыму.
Напомним, в Симферополе 2 декабря 2019 года в рамках акции «Крымский марафон» крымскотатарские активисты Сервер Меджитов и Сейдамет Гафаров оплатили штрафы за июльский пикет под Верховным судом России в размере 10000 рублей каждый.
Ранее сообщалось, что в рамках акции «Крымский марафон» собрали 1,161 млн рублей на оплату штрафов, присужденных крымскотатарским активистам за июльские акции в Москве.
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Российская полиция 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы», «Прекратите репрессии в Крыму». Все они были оштрафованы российским судом.
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