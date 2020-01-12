Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

Воскресенье
12 января 2020
17:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

© Крым.реалии

В Крыму 10 января 2020 года в рамках акции «Крымский марафон» оплачены штрафы в размере 10000 рублей каждый, назначенные крымскотатарским активистам Бекиру Газиеву, Эмину Рустемову, Мустафе Сейдалиеву и Изету Сайфулину за пикет под Верховным судом России в июле 2019 года.

Об этом сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность».

Штраф Газиева оплачен в Евпатории, остальных – в Старом Крыму.

Напомним, в Симферополе 2 декабря 2019 года в рамках акции «Крымский марафон» крымскотатарские активисты Сервер Меджитов и Сейдамет Гафаров оплатили штрафы за июльский пикет под Верховным судом России в размере 10000 рублей каждый.

Ранее сообщалось, что в рамках акции «Крымский марафон» собрали 1,161 млн рублей на оплату штрафов, присужденных крымскотатарским активистам за июльские акции в Москве.

Читайте: «Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

Российская полиция 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы», «Прекратите репрессии в Крыму». Все они были оштрафованы российским судом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Суд в Крыму отпустил домой обвиняемого в смертельном ДТП полицейского. Суд избрал меру пресечения начальнику отдела участковых полицейских и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району Республики Крым.

Вчера: «Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество. Государственная компания «Нафтогаз Украины» намерена обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.

Вчера: Полицейские задержали крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта. Полицейские задержали крымчанина, который по телефону передал ложное сообщение о минировании одного из транспортных объектов Ленинского района.

Вчера: За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения. В период праздничных дней с 1 января по 8 января включительно, на единый номер «112», поступило 15830 вызовов. Из них – 12910 вызовов, отказ, сброс или ошибочный.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/12/v-krymu-10rublevymi-monetami-oplatili-shtrafy-chetverym-krymskim-tataram-za-pikety-v-moskve-126750/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму

Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму

В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра

В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.