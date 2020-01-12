Суд в Крыму отпустил домой обвиняемого в смертельном ДТП полицейского

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
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Ему Следственным комитетом вменяется совершение в состоянии опьянения смертельного ДТП.
«В судебном заседании <...> старший следователь <...> просил суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Прокурор поддержал постановление следователя. Суд <...> удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении сотрудника полиции в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.
Как сообщалось, вечером 4 января 26-летний полицейский, находясь пьяным за рулем служебной машины, в поселке Первомайское сбил трех человек — двух мужчин (1986 и 1987 годов рождения) и женщину (1990 года рождения). От травм, полученных в результате ДТП, умер в больнице 33-летний парень; еще двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести.
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Ранее Киевский райсуд Симферополя избрал начальнику отделения МВД по Армянску мерой пресечения запрет определенных действий до 22 февраля. Высокопоставленному сотруднику МВД запрещено выходить из жилья с восьми часов вечера до восьми часов утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтовую и телеграфную корреспонденцию, использовать средства связи, включая Интернет. Начальник ОМВД по Армянску обвиняется в производстве и хранении для сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: «Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество. Государственная компания «Нафтогаз Украины» намерена обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.
Вчера: Полицейские задержали крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта. Полицейские задержали крымчанина, который по телефону передал ложное сообщение о минировании одного из транспортных объектов Ленинского района.
Вчера: За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения. В период праздничных дней с 1 января по 8 января включительно, на единый номер «112», поступило 15830 вызовов. Из них – 12910 вызовов, отказ, сброс или ошибочный.
Пятница, 10 января 2020: Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате действий в Крыму.
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