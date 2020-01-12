Суд в Крыму отпустил домой обвиняемого в смертельном ДТП полицейского

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела участковых полицейских и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району Республики Крым.

Ему Следственным комитетом вменяется совершение в состоянии опьянения смертельного ДТП.

«В судебном заседании <...> старший следователь <...> просил суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Прокурор поддержал постановление следователя. Суд <...> удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении сотрудника полиции в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

Как сообщалось, вечером 4 января 26-летний полицейский, находясь пьяным за рулем служебной машины, в поселке Первомайское сбил трех человек — двух мужчин (1986 и 1987 годов рождения) и женщину (1990 года рождения). От травм, полученных в результате ДТП, умер в больнице 33-летний парень; еще двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести.

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Ранее Киевский райсуд Симферополя избрал начальнику отделения МВД по Армянску мерой пресечения запрет определенных действий до 22 февраля. Высокопоставленному сотруднику МВД запрещено выходить из жилья с восьми часов вечера до восьми часов утра, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтовую и телеграфную корреспонденцию, использовать средства связи, включая Интернет. Начальник ОМВД по Армянску обвиняется в производстве и хранении для сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере.

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