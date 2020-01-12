Севастопольский морской порт останется в собственности города

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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12 января 2020
Об этом сообщил врио главы правительства Севастополя Михаил Развожаев во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел президент России Владимир Путин.
«Еще одно важное решение для Севастополя сегодня принято – мы не будем федерализировать Севморпорт. Сегодня президент поддержал Министерство транспорта. Порт остается в ведении города и мы планируем его развивать как единый хозяйственный организм. С запуском грузовых перевозок по Крымскому мосту мы рассчитываем, что город сможет получить новый импульс развития и это станет важным инструментом в развитии порта, точкой роста Севастополя», – сказал Развожаев.
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Ранее в глава города сообщил о намерении «оздоровить» Севастопольский морской порт за счет заключения концессионных договоров с инвесторами.
В правительстве Севастополя признали, что Севморпорт терпит убытки в связи с санкциями и сокращением грузоперевалки.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 30 декабря 2019: Севастопольский порт готовят к концессии. Правительство Севастополя планирует оздоровить Севастопольский морской порт за счет заключения концессионных договоров с инвесторами.
Вторник, 24 декабря 2019: В России анонсируют старт продажи круизов в Абхазию через Севастополь. В России сообщают, что с 24 декабря открывают продажу круизов на рейс лайнера «Князь Владимир» в непризнанную Абхазию.
Пятница, 20 декабря 2019: Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов. С 21 по 24 декабря судовладельцам стоит отказаться от выхода судов в акваторию Крымского моста.
Вторник, 10 декабря 2019: В Крыму пообещали летом запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию. Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» планируют запустить по маршруту Феодосия–Ялта летом 2020 года.
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