Севастопольский морской порт останется в собственности города

Севастопольский морской порт не будет передан в российскую федеральную собственность и останется в ведении города.

Об этом сообщил врио главы правительства Севастополя Михаил Развожаев во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел президент России Владимир Путин.

«Еще одно важное решение для Севастополя сегодня принято – мы не будем федерализировать Севморпорт. Сегодня президент поддержал Министерство транспорта. Порт остается в ведении города и мы планируем его развивать как единый хозяйственный организм. С запуском грузовых перевозок по Крымскому мосту мы рассчитываем, что город сможет получить новый импульс развития и это станет важным инструментом в развитии порта, точкой роста Севастополя», – сказал Развожаев.

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Ранее в глава города сообщил о намерении «оздоровить» Севастопольский морской порт за счет заключения концессионных договоров с инвесторами.

В правительстве Севастополя признали, что Севморпорт терпит убытки в связи с санкциями и сокращением грузоперевалки.​

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 30 декабря 2019 : Севастопольский порт готовят к концессии. Правительство Севастополя планирует оздоровить Севастопольский морской порт за счет заключения концессионных договоров с инвесторами.

Вторник, 24 декабря 2019 : В России анонсируют старт продажи круизов в Абхазию через Севастополь. В России сообщают, что с 24 декабря открывают продажу круизов на рейс лайнера «Князь Владимир» в непризнанную Абхазию.

Пятница, 20 декабря 2019 : Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов. С 21 по 24 декабря судовладельцам стоит отказаться от выхода судов в акваторию Крымского моста.

Вторник, 10 декабря 2019 : В Крыму пообещали летом запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию. Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» планируют запустить по маршруту Феодосия–Ялта летом 2020 года.