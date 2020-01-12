Серьезное ДТП на въезде в Феодосию: иномарка врезалась в столб

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Феодосия
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Январь 2020
12 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
«В городе Феодосия, в районе села Ближнее, на автодороге Феодосия - Симферополь водитель автомобиля Nissan 100 NX не справился с управлением и допустил столкновение со столбом уличного освещения», – говорится в сообщении.
В результате столкновения водителя зажало в кузове авто. Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали пострадавшего.
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Медики диагностировали у водителя закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы левой голени. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение.
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