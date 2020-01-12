Российский предприниматель пообещал построить современную школу в Ялте

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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12 января 2020
Как сообщил в ходе оперативно-хозяйственного совещания глава администрации курортной столицы Иван Имгрунт, соответствующая договоренность достигнута при содействии Главы Крыма Сергея Аксенова и губернатора Белгородской области Евгения Савченко.
«По поручению Сергея Аксенова я встречался с Губернатором Белгородской области, и он дал поручение предпринимателю, который уже построил у себя в регионе самую современную школу на 1100 мест», – рассказал глава администрации и уточнил: «В ней даже учебников нет, до 3-го класса используются планшеты, а с 4-го – ноутбуки». По словам Ивана Имгрунта, первая такая школа в Ялте начнет проектироваться и строиться в этом году.
«Мы также подбираем земельный участок под центр профориентации детей – такой мы видели в Белгородской области, – в котором программа предусматривает профориентацию с трехлетнего возраста», – добавил он, отметив, что проектирование и этого объекта намечено на нынешний год.
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Поручив найти участки под социальные объекты, Иван Имгрунт обратил внимание, что Глава Республики согласовал их строительство под выкуп. «Это практика, которая есть в других регионах», – заверил он и выразил уверенность, что это позволит ускорить решение проблемы. Ялта, напомнил глава администрации, нуждается дополнительно в 2000 мест в школах и 1000 мест в детских садах, чтобы закрыть и вопрос обеспечения малышей яслями.
Он также заявил о планах строительства в Ялте нескольких дворцов спорта, первыми в числе которых станут ледовый дворец, бассейн и большой многофункциональный спортивный центр. «Кроме того, нам нужно место под новую коррекционную школу, домов для переселения ялтинцев из аварийного жилья, дворец искусств, а по территориальным органам предстоит определить, где оборудовать новые детские и спортивные площадки, офисы врачей общей практики и иные объекты», – сообщил Иван Имгрунт.
Тэги: обещания
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