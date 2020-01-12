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Власть -> Развитие Крыма

Реконструкцию Ливадийского дворца обещают завершить в 2024 году

Воскресенье
12 января 2020
14:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


Реконструкцию Ливадийского дворца обещают завершить в 2024 году

© Новости Крыма

Глава Министерства культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что полная реставрация Ливадийского дворца и парка завершится в 2024 году.

«Мы хотим сделать полную реконструкцию парка и дворца. Я пришла от Сергея Валерьевича (глава Крыма Сергей Аксенов), он поддержал. Есть дорожная карта реконструкции Ливадийского комплекса. Полная реставрация должна завершиться в 2024 году, потому что очень сложные проекты. Нужно сделать из Ливадийского парка, грубо говоря, парк, как в Петродворце, нужно сделать всю геодезию, парк ползет, поэтому нужно заново переложить всю инженерку: воду, свет. Это сложные работы», – рассказала Новосельская в эфире телеканала «Крым 24».

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Ранее глава Минкульта Крыма рассказала, что власти намерены «восстановить исторический облик» Ливадийского дворца.

Ливадийский дворец находится на Южном берегу Крыма, является памятником истории национального значения Украины. Дворец был летней резиденцией российских императоров. В 1945 году там прошла Ялтинская конференция при участи Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

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