Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 января

Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +8, ближайшей ночью от –2 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 88 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Ялте утром небольшой снег, днем пасмурная погода, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 95 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –2 до +2, ближайшей ночью от –2 до –1 градусов.

В Севастополе утром небольшой дождь, днем малооблачно, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 7, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Феодосии в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 4, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 78 процентов. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Евпатории утром пасмурная погода, днем малооблачно, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов. Ветер северо-западный до 6 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 4, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 8, в Керчи - 7, в Коктебеле - 8, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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Вчера : Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 2 до 10, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 70 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Пятница, 10 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Четверг, 9 января 2020 : Синоптики прогнозируют скорое потепление в Крыму. Температура воздуха в Крыму вскоре поднимется до плюсовых отметок.

Четверг, 9 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 января. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –3 до +5, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 49 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.