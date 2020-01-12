На востоке Крыма спасатели обезвредили две авиабомбы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Ленино
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12 января 2020
Как сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Крыму, первый снаряд был найден недалеко от села Семисотка.
«Подозрительный предмет был обнаружен на открытой территории в 3 км от села Семисотка Ленинского района, который в результате обследования специалистами-пиротехниками идентифицирован как немецкая авиационная бомба весом 250 кг (SD-250)», – сообщили в МЧС.
На полигоне твердых бытовых отходов в Багерово был найден еще один снаряд – его идентифицировали как бетонобойная авиационная бомба (БЕТАБ-50).
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Оба боеприпаса были успешно извлечены, доставлены на специальный полигон и уничтожены. После повторного обследования территории – взрывоопасные предметы не были найдены.
В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.
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