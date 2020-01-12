На президентской трассе под Севастополем произошла жесткая авария

На севастопольской объездной автодороге, известной, как «президентская трасса», 11 января около полудня произошло ДТП в результате которого пострадали четыре человека.

О происшествии на своей странице в facebook сообщил житель Севастополя Сергей Долгов. По его словам, инцидент случился на подъеме по направлению к городу.

«Кажется, кого-то уже эвакуировали или на обочину отбуксировали. Но явно что-то горело. Вот не свезло кому-то. Остается лишь надеяться, что все хотя бы живы», – написал очевидец.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Севастополю, на «президентской трассе» столкнулись два автомобиля: микроавтобус Mercedes и автомобиль Audi.

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«В результате ДТП пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы. Двое – в тяжелом состоянии, двое – с травмами средней тяжести», – сказали в ведомстве.

На происшествии от МЧС было задействовано две единицы техники и 7 человек.

Спасатели отключили аккумуляторы от автомобилей и смыли частичный разлив топлива с трассы.

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