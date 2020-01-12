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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На Ай-Петри сгорело двухэтажное строение

Воскресенье
12 января 2020
18:46

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


В воскресенье в районе плато Ай-Петри произошел пожар в двухэтажном деревянном строении, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения около 16 часов. К месту пожара направлены силы и средства  пожарно-спасательной части ялтинского отряда и одна водовозка.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 50 квадратов. Пострадавших нет.

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Причины возгорания устанавливают специалисты. По словам очевидцев в социальных сетях, причиной пожара послужила оставленная без присмотра печь с открытым огнем.

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