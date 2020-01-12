На Ай-Петри сгорело двухэтажное строение

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения около 16 часов. К месту пожара направлены силы и средства пожарно-спасательной части ялтинского отряда и одна водовозка.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 50 квадратов. Пострадавших нет.
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Причины возгорания устанавливают специалисты. По словам очевидцев в социальных сетях, причиной пожара послужила оставленная без присмотра печь с открытым огнем.
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