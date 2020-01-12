Крым не успел потратить почти два млрд рублей в прошлом году

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Почти 2 млрд рублей осталось на счетах муниципальных образований по итогу 2019 года.

По сравнению с 2018 годом, остаток вырос на 500 млн рублей, сообщила в ходе совещания по вопросам реализации региональных проектов вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«1 млрд 800 млн рублей осталось на счетах муниципальных образований Республики Крым. В прошлом году было 1 млрд 300 млн», – рассказала Кивико.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимыми ошибки планирования и отсутствие понимания расхода средств муниципальных образований.

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Он напомнил, что сейчас на остатках средств муниципальных образований остались большие средства, которые необходимо вернуть в федеральный бюджет. «Примечательно, что на протяжении всего года, все регионы как один утверждали, что успеют выполнить поставленные задачи», – резюмировал Аксенов.

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