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Глава немецкой компании опровергает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи

Воскресенье
12 января 2020
09:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2020
Январь 2020
12 января 2020


Руководитель компании Scheidl Inter-Haus GmbH Йозеф Шайдль отрицает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос главы Первого европейского департамента МИД Украины Василия Химинца.

Как сообщается в официальном письме из МИД Украины, согласно заявлению Йозефа Шайдля, он «еще в 2003 году продал свою часть в АО «Баварский дом» в пользу компании Toysington Solutions corp.»

Компания Toysington Solutions corp. зарегистрирована в 2003 году на Британских Виргинских островах. Ссылка на профайл есть в базе данных Offshore Leaks. Судя по этим данным, она была зарегистрирована российской фирмой Andersen Business Service, специализирующейся на создании офшорных компаний и продаже готовых офшорок «под ключ».

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Напомним, работы на Митридатской лестнице производит российское акционерное общество «Баварский дом» из Москвы по заказу крымского госпредприятия «Ди

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