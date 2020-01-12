Глава немецкой компании опровергает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом говорится в ответе на информационный запрос главы Первого европейского департамента МИД Украины Василия Химинца.
Как сообщается в официальном письме из МИД Украины, согласно заявлению Йозефа Шайдля, он «еще в 2003 году продал свою часть в АО «Баварский дом» в пользу компании Toysington Solutions corp.»
Компания Toysington Solutions corp. зарегистрирована в 2003 году на Британских Виргинских островах. Ссылка на профайл есть в базе данных Offshore Leaks. Судя по этим данным, она была зарегистрирована российской фирмой Andersen Business Service, специализирующейся на создании офшорных компаний и продаже готовых офшорок «под ключ».
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Напомним, работы на Митридатской лестнице производит российское акционерное общество «Баварский дом» из Москвы по заказу крымского госпредприятия «Ди
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