За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
По словам Сергея Шахова, на дежурно-диспетчерские службы экстренного реагирования было переведено 2612 вызовов, из них около половины вызовов были на службу скорой помощи — 1334 вызова, в полицию – 894, в пожарную охрану переведено 79 вызовов, в экстренную службу газовых сетей — 43 вызова, консультация – 174 вызова.
Читайте: В Крыму высокопоставленный полицейский задержан после смертельного ДТП
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате действий в Крыму.
Вчера: Усиленная охрана порядка будет обеспечиваться в Ялте до 12 января. Усиленные меры безопасности, введенные в Ялте в период новогодних и рождественских мероприятий, будут сохраняться до 12 января.
Вчера: Сбивший насмерть дорожного рабочего севастополец предстанет перед судом. Перед судом предстанет местный житель, совершивший наезд на дорожного рабочего.
Вчера: Крымчанин может получить год тюрьмы за попытку подкупа сотрудника ДПС. 10 тысяч рублей предлагал житель Евпатории сотруднику ДПС чтобы избежать ответственности за ДТП. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/za-vyhodnye-bolee-12-tysyach-krymchan-oshibochno-pozvonili-v-sluzhbu-spaseniya-126706/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Крым стал терять популярность среди россиян
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
09:30 В Симферополе мужчина побил супругу и повредил ее автомобиль во время раздела имущества
08:50 В Крыму заявили, что ситуация с водой может еще ухудшиться
08:11 За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения
07:15 Для торговцев в Севастополе чиновники нарисовали новую схему ларьков
06:07 Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 января
10 января В Симферополе трижды за неделю поджигают светильники в подземных переходах
10 января Жители Крыма до сих пор не могут стать гражданами России
10 января Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму