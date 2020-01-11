За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения

В период праздничных дней с 1 января по 8 января включительно, на единый номер «112», поступило 15830 вызовов. Из них – 12910 вызовов, отказ, сброс или ошибочный.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

По словам Сергея Шахова, на дежурно-диспетчерские службы экстренного реагирования было переведено 2612 вызовов, из них около половины вызовов были на службу скорой помощи — 1334 вызова, в полицию – 894, в пожарную охрану переведено 79 вызовов, в экстренную службу газовых сетей — 43 вызова, консультация – 174 вызова.

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