Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения

Суббота
11 января 2020
08:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


В период праздничных дней с 1 января по 8 января включительно, на единый номер «112», поступило 15830 вызовов. Из них – 12910 вызовов, отказ, сброс или ошибочный.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

По словам Сергея Шахова, на дежурно-диспетчерские службы экстренного реагирования было переведено 2612 вызовов, из них около половины вызовов были на службу скорой помощи — 1334 вызова, в полицию – 894, в пожарную охрану переведено 79 вызовов, в экстренную службу газовых сетей — 43 вызова, консультация – 174 вызова.

Читайте: В Крыму высокопоставленный полицейский задержан после смертельного ДТП

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате действий в Крыму.

Вчера: Усиленная охрана порядка будет обеспечиваться в Ялте до 12 января. Усиленные меры безопасности, введенные в Ялте в период новогодних и рождественских мероприятий, будут сохраняться до 12 января.

Вчера: Сбивший насмерть дорожного рабочего севастополец предстанет перед судом. Перед судом предстанет местный житель, совершивший наезд на дорожного рабочего.

Вчера: Крымчанин может получить год тюрьмы за попытку подкупа сотрудника ДПС. 10 тысяч рублей предлагал житель Евпатории сотруднику ДПС чтобы избежать ответственности за ДТП. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/za-vyhodnye-bolee-12-tysyach-krymchan-oshibochno-pozvonili-v-sluzhbu-spaseniya-126706/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму

Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму

В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра

В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра

Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест

Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.