Власти России советуют держать сотовые телефоны подальше от ушей

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по пользованию мобильными телефонами.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты советуют при звонке подносить телефон к уху только после ответа собеседника, а сам телефон держать за нижнюю часть на некотором расстоянии от органов слуха для снижения воздействия излучения на мозг.

Роспотребнадзор рекомендует при разговоре снимать очки с металлической оправой, поскольку она может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля. Телефоны не должны находиться рядом с человеком длительное время, их также не стоит класть рядом с собой во время сна. «Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить... Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане», — отметили специалисты.

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Кроме того, рекомендуется оградить детей от частого пользования мобильными телефонами, поскольку они оказывают негативный эффект на зрение, а «регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы» может привести к нарушениям роста костей и суставов.

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