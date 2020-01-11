Власти России советуют держать сотовые телефоны подальше от ушей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Специалисты советуют при звонке подносить телефон к уху только после ответа собеседника, а сам телефон держать за нижнюю часть на некотором расстоянии от органов слуха для снижения воздействия излучения на мозг.
Роспотребнадзор рекомендует при разговоре снимать очки с металлической оправой, поскольку она может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля. Телефоны не должны находиться рядом с человеком длительное время, их также не стоит класть рядом с собой во время сна. «Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить... Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане», — отметили специалисты.
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Кроме того, рекомендуется оградить детей от частого пользования мобильными телефонами, поскольку они оказывают негативный эффект на зрение, а «регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы» может привести к нарушениям роста костей и суставов.
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