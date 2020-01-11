В Симферополе мужчина побил супругу и повредил ее автомобиль во время раздела имущества

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Январь 2020
11 января 2020
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Пострадавшая написала два заявления в полицию, после чего была проведено медицинское обследование. Медики заключили: нанесен вред здоровью средней степени тяжести — «закрытый перелом правой верхне-челюстной пазухи», «закрытый перелом стенки правой орбиты», кровоподтеки лица.
Материальный ущерб оценили на сумму более 40 тыс. руб.
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Мужчина полностью признал вину. Против него возбуждено два уголовных дела — ч.1 ст.112 УК РФ ( умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека) и ч.1 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), за что предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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