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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Симферополе мужчина побил супругу и повредил ее автомобиль во время раздела имущества

Суббота
11 января 2020
09:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


36-летний симферополец в ходе конфликта с супругой, происходившего на фоне развода, ударил ее в лицо и повредил автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая написала два заявления в полицию, после чего была проведено медицинское обследование. Медики заключили: нанесен вред здоровью средней степени тяжести — «закрытый перелом правой верхне-челюстной пазухи», «закрытый перелом стенки правой орбиты», кровоподтеки лица.

Материальный ущерб оценили на сумму более 40 тыс. руб.

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Мужчина полностью признал вину. Против него возбуждено два уголовных дела — ч.1 ст.112 УК РФ ( умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека) и ч.1 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), за что предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/v-simferopole-muzhchina-pobil-suprugu-i-povredil-ee-avtomobil-vo-vremya-razdela-imushestva-126714/

 
 

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