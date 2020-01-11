В Симферополе мужчина побил супругу и повредил ее автомобиль во время раздела имущества

36-летний симферополец в ходе конфликта с супругой, происходившего на фоне развода, ударил ее в лицо и повредил автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая написала два заявления в полицию, после чего была проведено медицинское обследование. Медики заключили: нанесен вред здоровью средней степени тяжести — «закрытый перелом правой верхне-челюстной пазухи», «закрытый перелом стенки правой орбиты», кровоподтеки лица.

Материальный ущерб оценили на сумму более 40 тыс. руб.

Читайте: Катания на «ватрушке» закончились переломом и ушибами для двух крымчан

Мужчина полностью признал вину. Против него возбуждено два уголовных дела — ч.1 ст.112 УК РФ ( умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека) и ч.1 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), за что предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Под Симферополем в ДТП сгорела иномарка: есть пострадавшие. В Симферопольской районе в результате ДТП сгорела иномарка, сообщает пресс-служба главка МЧС по РК.

Сегодня : Крымчане стали реже травмироваться на новогодние праздники. Количество обращений за медпомощью в травматологические пункты Крыма в минувшие новогодние праздники снизилось на 25%.

Сегодня : В Иране официально признались, что сбили украинский Boeing. Пассажирский самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном 8 января, сбили из-за «человеческой ошибки».

Вчера : В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие. В районе Стамбула в Черном море танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся с турецким рыболовецким катером – последний затонул. Из шести рыбаков трое спасены.