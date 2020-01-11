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Власть -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

В Севастополе решили открыть «круглогодичную резиденцию Снегурочки»

Суббота
11 января 2020
15:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


В Севастополе с 18 января в эко-парке «Лукоморье» откроется Южная резиденция Снегурочки и будет радовать детей и их родителей не только зимой, а весь год.

Об этом организаторы сообщили Турпорталу Крыма.

Развлекательная программа рассчитана на «деток от 1 года до 100 лет и ждет гостей каждую неделю в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, начиная с 18 января», — сообщают организаторы.

Для малышей от 1 года — программа «По следам сказки», от 2 лет — «Ленточная карусель», от 3-х лет — интерактивная программа с мастер-классом по приготовлению леденцов на палочке и мастер-класс по приготовлению сладостей «Волшебная книга рецептов».

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Также для девочек от 6 лет подготовлена специальная программа «Между нами, девочками», а для всех дошкольников от 6 лет открыта «Академия волшебства».

Теперь даже жарким крымским летом можно будет окунуться в по-настоящему новогоднюю атмосферу и даже примерить наряд Снегурочки.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/v-sevastopole-reshili-otkryt-kruglogodichnuju-rezidentsiju-snegurochki-126698/

 
 

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