В Севастополе решили открыть «круглогодичную резиденцию Снегурочки»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
11 января 2020
Об этом организаторы сообщили Турпорталу Крыма.
Развлекательная программа рассчитана на «деток от 1 года до 100 лет и ждет гостей каждую неделю в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, начиная с 18 января», — сообщают организаторы.
Для малышей от 1 года — программа «По следам сказки», от 2 лет — «Ленточная карусель», от 3-х лет — интерактивная программа с мастер-классом по приготовлению леденцов на палочке и мастер-класс по приготовлению сладостей «Волшебная книга рецептов».
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Также для девочек от 6 лет подготовлена специальная программа «Между нами, девочками», а для всех дошкольников от 6 лет открыта «Академия волшебства».
Теперь даже жарким крымским летом можно будет окунуться в по-настоящему новогоднюю атмосферу и даже примерить наряд Снегурочки.
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