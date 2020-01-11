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Здоровье -> Медицинские советы

В мире уменьшилось количество курящих мужчин

Суббота
11 января 2020
20:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


В мире уменьшилось количество курящих мужчин

© pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала снижение количества курильщиков среди мужчин.

Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала снижение количества курильщиков среди мужчин. В агентстве считают, что это важный признак прогресса в борьбе с заболеваниями, которые связаны с курением. Об этом сообщается в новом отчете ВОЗ.

В настоящее время три четверти потребителей табачной продукции – мужчины. Количество мужчин, которые курят сигареты или используют другие табачные продукты, стабильно росло в течение последних 20 лет. Между 2000 и 2018 годами использование табачных продуктов сократилось примерно на 4%, но это уменьшение происходило преимущественно за счет женщин.

В ВОЗ считают, что в глобальном снижении потребления табака важную роль сыграли меры борьбы с табаком: запреты курения в общественных местах, налоги на табачную продукцию, запреты рекламы, предложение поддержки желающим бросить курить.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что эти данные – «поворотный момент в борьбе с табаком».

Согласно новым прогнозам ВОЗ, что количество мужчин, употребляющих табачные изделия, продолжит снижаться в ближайшие годы. Ожидается, что в 2020 году их количество уменьшится на 2 миллиона, а к 2025 – еще на 4 миллиона.

Отчет ВОЗ не включал электронные сигареты. В агентстве затрудняются сказать, способствовало ли их широкое распространение снижению показателей курения сигарет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 10 января 2020: Как сократить прием антибиотиков и стероидов при синусите. Согласно данным американского исследования, регулярное и правильное использование назальных солевых и кортикостероидных спреев при хроническом риносинусите может снизить потребность в антибиотиках и пероральных стероидных препаратах. У такого, местного, лечения гораздо меньше побочных эффектов.

Четверг, 9 января 2020: У алкоголиков болезнь сердца появляется раньше, чем ее симптомы. Злоупотребление алкоголем вызывает поражение сердечной мышцы задолго до появления симптомов болезней сердца. На это указывают биомаркеры, которые обнаруживаются в крови алкоголиков.

Среда, 8 января 2020: Что будет с организмом, если провести каникулы на диване. Организм пострадает больше, чем вы ожидаете

Вторник, 7 января 2020: Подростки больше склонны к насилию, если видят оскорбительное отношение к девушкам. Прогрессивные взгляды на отношения между полами снижают риск насилия

 

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В мире уменьшилось количество курящих мужчин

В мире уменьшилось количество курящих мужчин

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