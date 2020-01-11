В мире уменьшилось количество курящих мужчин

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал
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11 января 2020
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Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала снижение количества курильщиков среди мужчин. В агентстве считают, что это важный признак прогресса в борьбе с заболеваниями, которые связаны с курением. Об этом сообщается в новом отчете ВОЗ.
В настоящее время три четверти потребителей табачной продукции – мужчины. Количество мужчин, которые курят сигареты или используют другие табачные продукты, стабильно росло в течение последних 20 лет. Между 2000 и 2018 годами использование табачных продуктов сократилось примерно на 4%, но это уменьшение происходило преимущественно за счет женщин.
В ВОЗ считают, что в глобальном снижении потребления табака важную роль сыграли меры борьбы с табаком: запреты курения в общественных местах, налоги на табачную продукцию, запреты рекламы, предложение поддержки желающим бросить курить.
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что эти данные – «поворотный момент в борьбе с табаком».
Согласно новым прогнозам ВОЗ, что количество мужчин, употребляющих табачные изделия, продолжит снижаться в ближайшие годы. Ожидается, что в 2020 году их количество уменьшится на 2 миллиона, а к 2025 – еще на 4 миллиона.
Отчет ВОЗ не включал электронные сигареты. В агентстве затрудняются сказать, способствовало ли их широкое распространение снижению показателей курения сигарет.
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