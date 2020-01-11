В Крыму заявили, что ситуация с водой может еще ухудшиться

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На плато Ай-Петри и Ангарском перевале этой зимой наблюдаются слишком маленькие запасы снега, что может привести к дефициту воды на полуострове.

Об этом сообщила начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского Гидрометцентра Наталья Охременко.

«По данным снегомерной съемки, средняя высота снега в районе плато Ай-Петри - 12 см, запас воды – 19 мм. Это совершенно небольшие запасы для этого времени года. По многолетним нормам на 10 января средняя высота снега должна достигать хотя бы 25 см. При этом снежный покров в горах образовался в последние четыре дня, а до этого существенные осадки отсутствовали», - пояснила специалист.

Если синоптическая ситуация не изменится в ближайшее время, то весной в ряде регионов Крыма может наблюдаться дефицит воды, считает Охременко.

«Водохранилища полупустые. Нас, метеорологов, это настораживает, так как по многолетним данным наибольшее количество осадков в холодный период года наблюдается в декабре и январе. Как видите, через Крым циклоны практически не проходят», - говорит эксперт.

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В 2019 году на Ангарском перевале и плато Ай-Петри выпало снега на 30% меньше положенной нормы. Кроме того, в ближайшее время обильного выпадения осадков в республике не ожидается, отмечают синоптики. «Такое у нас бывает очень редко.

Последний очень засушливый год зарегистрировали в 2012 году, однако тогда ситуацию спас функционировавший Северо-Крымский канал», - подытожила Наталья Охременко.

В ноябре 2019 года метеорологи сообщали о вододефиците в регионе, который приводит к пересыханию рек. В целом, осень в Крыму выдалась засушливой.

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