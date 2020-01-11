В Керчи планируют воссоздать бой за Перекоп

Московский некоммерческий благотворительный фонд «Наследие» предложил провести в Керчи военно-исторический фестиваль «Крым сквозь столетие. 1920-2020: итоги и возрождение».

Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи.

В ноябре 2020 года исполнится 100 лет со дня окончания Гражданской войны на юге России. В преддверии исторической даты члены фонда совместно с керченскими организациями «Батарея 29БИС» и «Щит и меч» намерены организовать в Керчи и ее окрестностях двухдневную программу мероприятий.

По информации Романа Руссу и Елены Решетниковой, в первый день на территории выработанного карьера у села Челядиново планируется воссоздать реконструкцию боя за Перекоп. Во второй день мероприятия пройдут на площади Ленина и на городской набережной, где в акватории Керченского пролива реконструкторы планируют воссоздать эпизод эвакуации Русской армии из Крыма, положившей конец Гражданской войне. Как рассказали организаторы, в мероприятиях предполагается участие 300 человек, а для оказания содействия направлены письма в Черноморский флот Российской Федерации.

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Также организаторами запланирована работа интерактивных площадок, где все желающие смогут ознакомиться с историческим оружием и формой времен Гражданской войны.

Как отметил на свой странице в социальной сети Сергей Бороздин, проект будет сопровождаться большой научно-просветительской работой соответствующей тематики в виде конференций и круглых столов в учреждениях города с привлечением ученых и профильных специалистов.

Для реализации идеи предполагается привлечение средств в рамках федеральной программы президентских грантов, а также привлечения софинансирования общественных организаций и фондов.

Глава администрации всецело поддержал идею фонда «Наследие» и выразил готовность оказать необходимое содействие. По его словам, мероприятий аналогичного масштаба и тематики в городе-герое еще не проводилось.

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