В Иране официально признались, что сбили украинский Boeing

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Пассажирский самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном 8 января, сбили из-за «человеческой ошибки».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального штаба вооруженных сил Ирана.

В заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB, сказано, что «самолет был сбит случайно, так как тот пролетал рядом с важным военным объектом». Как сообщается, это случилось в «условиях повышенное боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани дал распоряжение принять все меры для компенсации за сбитый самолет. Так же он заявил, что Тегеран продолжить расследовать авиакатастрофу. Политик также высказался о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на полном признании Ираном вины за трагедию, открытому расследованию, а также «привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», говорится в сообщении лидера страны в официальном Telegram-канале.

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8 января украинский Boeing 737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Судно вылетело в 5:42 по московскому времени и спустя две минуты перестало передавать данные. В результате катастрофы все находившиеся на борту 176 человек, включая пассажиров и членов экипажа, погибли. Тогда на Украине заявили, что изучают четыре версии авиакатастрофы. По одной из них, крушению лайнера способствовало попаданию в него ракеты российского ЗРК «Тор».

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