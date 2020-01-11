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Происшествия -> Криминал

В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым

Суббота
11 января 2020
10:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


Под видом фирменных подстаканников поездов «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» в интернете продают другие подстаканники.

Так выглядит одно из предложений, размещенных на площадке бесплатных объявлений в интернете

Начальная цена липового стакана из первого поезда начинается от 500 рублей. На самом деле фирменный подстаканник выглядит не так и официально продается в поездах «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» за 1999 рублей. Купить его может любой пассажир у проводника.  

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Среда, 8 января 2020: В Евпатории полиция задержала вора, который ночью украл алкоголь из бара. В дежурную часть МВД Евпатории по линии «112» поступило сообщение о том, что сегодня утром на территории одного из увеселительных заведений, расположенных близ пляжной зоны, находится посторонний.

Среда, 8 января 2020: В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона. Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.

Вторник, 7 января 2020: В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон. В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.

Воскресенье, 5 января 2020: Крымчанин украл электрический тандыр и гриль. По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/v-internete-moshenniki-prodajut-levye-podstakanniki-s-pervyh-poezdov-v-krym-126708/

 
 

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