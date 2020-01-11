В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым

Под видом фирменных подстаканников поездов «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» в интернете продают другие подстаканники.

Так выглядит одно из предложений, размещенных на площадке бесплатных объявлений в интернете

Начальная цена липового стакана из первого поезда начинается от 500 рублей. На самом деле фирменный подстаканник выглядит не так и официально продается в поездах «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» за 1999 рублей. Купить его может любой пассажир у проводника.

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