В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Январь 2020
11 января 2020
Так выглядит одно из предложений, размещенных на площадке бесплатных объявлений в интернете
Начальная цена липового стакана из первого поезда начинается от 500 рублей. На самом деле фирменный подстаканник выглядит не так и официально продается в поездах «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» за 1999 рублей. Купить его может любой пассажир у проводника.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 8 января 2020: В Евпатории полиция задержала вора, который ночью украл алкоголь из бара. В дежурную часть МВД Евпатории по линии «112» поступило сообщение о том, что сегодня утром на территории одного из увеселительных заведений, расположенных близ пляжной зоны, находится посторонний.
Среда, 8 января 2020: В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на два миллиона. Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.
Вторник, 7 января 2020: В Джанкойском районе девушка украла из машины односельчанина мобильный телефон. В Джанкойском районе 29-летняя девушка украла из машины 21-летнего односельчанина мобильный телефон.
Воскресенье, 5 января 2020: Крымчанин украл электрический тандыр и гриль. По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.
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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/v-internete-moshenniki-prodajut-levye-podstakanniki-s-pervyh-poezdov-v-krym-126708/
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