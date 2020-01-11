Симферополь и Керчь «завалят» мусорными баками

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Керчь, Симферополь
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2020
Январь 2020
11 января 2020
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор ГУП «Крымэкоресурсы» Денис Попко.
«Сейчас проводится закупка для Симферополя 600-650 дополнительных пластиковых баков. Также будут закупаться баки для других регионов республики: Керчи, Советского и Симферопольского районов», - сказал руководитель предприятия.
Он также отметил, что на данный момент в крымской столице проводится установка 150 металлических контейнеров.
В борьбе за чистоту в городах республики «Крымэкоресурсы» решило объявить войну коммерсантам, которые незаконно сбрасывают строительный мусор в баки для бытовых отходов.
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«Мы планируем создать общественную группу в соцсети, где местные жители смогут выкладывать фото и информацию о машинах, которые сбрасывают строительный мусор на контейнерные площадки. На многих площадках в Симферополе уже установлены камеры наблюдения, но не везде можем вести мониторинг», - рассказал о планах Попко.
В октябре 2019 года Денис Попко назвал главными проблемами в республике нехватку контейнеров, неоптимальное расположение контейнерных площадок и недостаток площадок для крупногабаритных отходов.
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