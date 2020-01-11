Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 января

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 2 до 10, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 70 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 11 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 93 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 94 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 6, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 82 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Феодосии утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 85 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 87 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 81 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Джанкое в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 9, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 89 процентов. Ветер северо-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Алупке - 9, в Гаспре - 9, в Евпатории - 8, в Керчи - 7, в Новом Свете - 8, в Севастополе - 9, в Симеизе - 9, в Феодосии - 8, в Черноморском - 6, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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Вчера : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +8 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Четверг, 9 января 2020 : Синоптики прогнозируют скорое потепление в Крыму. Температура воздуха в Крыму вскоре поднимется до плюсовых отметок.

Четверг, 9 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 января. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –3 до +5, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 49 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Среда, 8 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 8 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +5, ближайшей ночью от –2 до +4 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 60 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.