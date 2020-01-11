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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Полицейские задержали крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта

Суббота
11 января 2020
14:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


Полицейские задержали крымчанина, который по телефону передал ложное сообщение о минировании одного из транспортных объектов Ленинского района.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В ОМВД России по Ленинскому району в ночное время 7 января 2020 года по телефону «102» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы угрозе безопасности граждан на одном из транспортных объектов, – сообщили в полиции. – В ходе выезда на место происшествия и исследования территории никаких предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, правоохранителями обнаружено не было».

Во время медицинского освидетельствования было выяснено, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он также признался полицейским в содеянном, написал явку с повинной, но пояснить причину своего поступка не смог.

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Сейчас следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения. В период праздничных дней с 1 января по 8 января включительно, на единый номер «112», поступило 15830 вызовов. Из них – 12910 вызовов, отказ, сброс или ошибочный.

Вчера: Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате действий в Крыму.

Вчера: Усиленная охрана порядка будет обеспечиваться в Ялте до 12 января. Усиленные меры безопасности, введенные в Ялте в период новогодних и рождественских мероприятий, будут сохраняться до 12 января.

Вчера: Сбивший насмерть дорожного рабочего севастополец предстанет перед судом. Перед судом предстанет местный житель, совершивший наезд на дорожного рабочего.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/politseiskie-zaderzhali-krymchanina-za-lozhnoe-soobshenie-o-podgotovke-terakta-126687/

 
 

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