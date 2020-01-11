Полицейские задержали крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта

Полицейские задержали крымчанина, который по телефону передал ложное сообщение о минировании одного из транспортных объектов Ленинского района.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В ОМВД России по Ленинскому району в ночное время 7 января 2020 года по телефону «102» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы угрозе безопасности граждан на одном из транспортных объектов, – сообщили в полиции. – В ходе выезда на место происшествия и исследования территории никаких предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, правоохранителями обнаружено не было».

Во время медицинского освидетельствования было выяснено, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он также признался полицейским в содеянном, написал явку с повинной, но пояснить причину своего поступка не смог.

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Сейчас следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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