Под Симферополем в ДТП сгорела иномарка: есть пострадавшие

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
11 января 2020
Авария произошла накануне вечером на повороте в село Сторожевое. Установлено, что на дороге столкнулись две грузовые машины MAN и «Газель» и легковой автомобиль Geely MK Cross , в результате чего последний загорелся. В ДТП пострадала водитель легкового автомобиля. Медики диагностировали у него перелом предплечья левой руки и доставили в приемный покой «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6».
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Ранее сообщалось, что в Кировском районе сгорел автомобиль, попавшего в аварию. Тогда водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, перевернулась и загорелась. В результате ДТП пострадал водитель авто.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымчане стали реже травмироваться на новогодние праздники. Количество обращений за медпомощью в травматологические пункты Крыма в минувшие новогодние праздники снизилось на 25%.
Сегодня: В Иране официально признались, что сбили украинский Boeing. Пассажирский самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном 8 января, сбили из-за «человеческой ошибки».
Сегодня: В Симферополе мужчина побил супругу и повредил ее автомобиль во время раздела имущества. 36-летний симферополец в ходе конфликта с супругой, происходившего на фоне развода, ударил ее в лицо и повредил автомобиль.
Вчера: В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие. В районе Стамбула в Черном море танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся с турецким рыболовецким катером – последний затонул. Из шести рыбаков трое спасены.
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