Под Симферополем в ДТП сгорела иномарка: есть пострадавшие

В Симферопольской районе в результате ДТП сгорела иномарка, сообщает пресс-служба главка МЧС по РК.

Авария произошла накануне вечером на повороте в село Сторожевое. Установлено, что на дороге столкнулись две грузовые машины MAN и «Газель» и легковой автомобиль Geely MK Cross , в результате чего последний загорелся. В ДТП пострадала водитель легкового автомобиля. Медики диагностировали у него перелом предплечья левой руки и доставили в приемный покой «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6».

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Ранее сообщалось, что в Кировском районе сгорел автомобиль, попавшего в аварию. Тогда водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, перевернулась и загорелась. В результате ДТП пострадал водитель авто.

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