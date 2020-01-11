Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Под Симферополем в ДТП сгорела иномарка: есть пострадавшие

Суббота
11 января 2020
12:25

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


В Симферопольской районе в результате ДТП сгорела иномарка, сообщает пресс-служба главка МЧС по РК.

Авария произошла накануне вечером на повороте в село Сторожевое. Установлено, что на дороге столкнулись две грузовые машины MAN и «Газель» и легковой автомобиль  Geely MK Cross , в результате чего последний загорелся. В ДТП пострадала водитель легкового автомобиля. Медики диагностировали у него перелом предплечья левой руки и доставили в приемный покой «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6».

Читайте: Крымчане стали реже травмироваться на новогодние праздники

Ранее сообщалось, что в Кировском районе сгорел автомобиль, попавшего в аварию. Тогда водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, перевернулась и загорелась. В результате ДТП пострадал водитель авто.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчане стали реже травмироваться на новогодние праздники. Количество обращений за медпомощью в травматологические пункты Крыма в минувшие новогодние праздники снизилось на 25%.

Сегодня: В Иране официально признались, что сбили украинский Boeing. Пассажирский самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном 8 января, сбили из-за «человеческой ошибки».

Сегодня: В Симферополе мужчина побил супругу и повредил ее автомобиль во время раздела имущества. 36-летний симферополец в ходе конфликта с супругой, происходившего на фоне развода, ударил ее в лицо и повредил автомобиль.

Вчера: В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие. В районе Стамбула в Черном море танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся с турецким рыболовецким катером – последний затонул. Из шести рыбаков трое спасены.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/pod-simferopolem-v-dtp-sgorela-inomarka-est-postradavshie-126720/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Иране официально признались, что сбили украинский Boeing

В Иране официально признались, что сбили украинский Boeing

В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие

В Черном море танкер из России столкнулся с катером: есть пострадавшие

Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний

Спасатели в Крыму рассказали о травмах и переломах во время зимних катаний

На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

На крымской «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.