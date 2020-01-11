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Озимые взошли на 72 процентах посевных площадей после отступления засухи в Крыму

Суббота
11 января 2020
12:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


Озимые взошли на 72 процентах посевных площадей после отступления засухи в Крыму

© Новости Крыма

Всходы озимых культур получены на 72% засеянных площадей в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза Крыма со ссылкой на вице-премьера – министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

«Всходы озимых зерновых культур под урожай 2020 года получены на 72% посевной площади республики. Если в первые месяцы после посевной недостаток почвенной влаги сдерживал рост озимых зерновых культур, то сегодня ситуация существенно улучшилась благодаря осадкам. На 346,6 тыс гектаров получены всходы, при этом, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 39% посевов зерновых», – сообщил Рюмшин.

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Вице-премьер отметил, что общая площадь, на которой засеяли озимые культуры, составляет почти 500 тысяч гектаров.

По состоянию на середину ноября только 15% засеянных озимых дали всходы из-за установившейся в Крыму засушливой погоды. Из-за долгого отсутствия осадков, посевы развиваются неоднородно.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 23 декабря 2019: В «Массандре» заявили о «невероятных» достижениях в 2019 году. Один из крупнейших в Крыму производителей вина, завод «Массандра», рассказал об успехах 2019 года и о планах на 2020 год.

Понедельник, 23 декабря 2019: Крым готовится поставлять в Сирию подсолнечное масло и жмых. Из Крыма с 2020 года будут поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты из лузги, сообщил информационному агентству «ТАСС» гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк «Крымское золото» Владислав Мартьянов.

Среда, 18 декабря 2019: Госдума продлила переходный период для виноделов Крыма. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, продлевающий переходный период для крымских виноделов до 1 января 2023 года.

Суббота, 14 декабря 2019: «Массандра» выпустила сувенирное вино к запуску поездов по Керченскому мосту. Винзавод «Массандра» представил сувенирную серию вина, которая была выпущена в честь будущего запуска поездов по Керченскому мосту.

 

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