Озимые взошли на 72 процентах посевных площадей после отступления засухи в Крыму

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Всходы озимых культур получены на 72% засеянных площадей в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза Крыма со ссылкой на вице-премьера – министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

«Всходы озимых зерновых культур под урожай 2020 года получены на 72% посевной площади республики. Если в первые месяцы после посевной недостаток почвенной влаги сдерживал рост озимых зерновых культур, то сегодня ситуация существенно улучшилась благодаря осадкам. На 346,6 тыс гектаров получены всходы, при этом, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 39% посевов зерновых», – сообщил Рюмшин.

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Вице-премьер отметил, что общая площадь, на которой засеяли озимые культуры, составляет почти 500 тысяч гектаров.

По состоянию на середину ноября только 15% засеянных озимых дали всходы из-за установившейся в Крыму засушливой погоды. Из-за долгого отсутствия осадков, посевы развиваются неоднородно.

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