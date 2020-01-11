Озимые взошли на 72 процентах посевных площадей после отступления засухи в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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11 января 2020
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Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза Крыма со ссылкой на вице-премьера – министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.
«Всходы озимых зерновых культур под урожай 2020 года получены на 72% посевной площади республики. Если в первые месяцы после посевной недостаток почвенной влаги сдерживал рост озимых зерновых культур, то сегодня ситуация существенно улучшилась благодаря осадкам. На 346,6 тыс гектаров получены всходы, при этом, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 39% посевов зерновых», – сообщил Рюмшин.
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Вице-премьер отметил, что общая площадь, на которой засеяли озимые культуры, составляет почти 500 тысяч гектаров.
По состоянию на середину ноября только 15% засеянных озимых дали всходы из-за установившейся в Крыму засушливой погоды. Из-за долгого отсутствия осадков, посевы развиваются неоднородно.
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