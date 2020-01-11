Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

Суббота
11 января 2020
17:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


Государственная компания «Нафтогаз Украины» намерена обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.

Об этом в интервью агентству Liga.net заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года «Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний инициировали разбирательство в постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от России 2,6 миллиарда долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее «Нафтогаз» заявил об увеличении суммы требований до 5 миллиардов, а затем – до 8 миллиардов.

Читайте: Следком возбудил дело против чиновника из Севгосстройнадзора

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — 5 миллиардов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 миллиардов долларов», - заявил он.

При этом он надеется, что решение суда в Гааге по этому делу будет в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Полицейские задержали крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта. Полицейские задержали крымчанина, который по телефону передал ложное сообщение о минировании одного из транспортных объектов Ленинского района.

Сегодня: За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения. В период праздничных дней с 1 января по 8 января включительно, на единый номер «112», поступило 15830 вызовов. Из них – 12910 вызовов, отказ, сброс или ошибочный.

Вчера: Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате действий в Крыму.

Вчера: Усиленная охрана порядка будет обеспечиваться в Ялте до 12 января. Усиленные меры безопасности, введенные в Ялте в период новогодних и рождественских мероприятий, будут сохраняться до 12 января.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/11/naftogaz-nastaivaet-na-vyplatah-rf-za-utrachennoe-v-krymu-imushestvo-126695/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму

Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму

Погранслужба Украины посчитала тех, кто незаконно побывал в Крыму

В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра

В Крым из Подмосковья привезли тонны сомнительного мяса и сыра

Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест

Крымскому захватчику моста в Киеве снова продлили арест

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крым стал терять популярность среди россиян
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Крым стал терять популярность среди россиян

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Арестованный экс-мэр Евпатории отказался от политики

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.