«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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11 января 2020
Об этом в интервью агентству Liga.net заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года «Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний инициировали разбирательство в постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от России 2,6 миллиарда долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее «Нафтогаз» заявил об увеличении суммы требований до 5 миллиардов, а затем – до 8 миллиардов.
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«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — 5 миллиардов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 миллиардов долларов», - заявил он.
При этом он надеется, что решение суда в Гааге по этому делу будет в конце 2020 года или в начале 2021 года.
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