«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

Государственная компания «Нафтогаз Украины» намерена обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.

Об этом в интервью агентству Liga.net заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года «Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний инициировали разбирательство в постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от России 2,6 миллиарда долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее «Нафтогаз» заявил об увеличении суммы требований до 5 миллиардов, а затем – до 8 миллиардов.

Читайте: Следком возбудил дело против чиновника из Севгосстройнадзора

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — 5 миллиардов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 миллиардов долларов», - заявил он.

При этом он надеется, что решение суда в Гааге по этому делу будет в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Полицейские задержали крымчанина за ложное сообщение о подготовке теракта. Полицейские задержали крымчанина, который по телефону передал ложное сообщение о минировании одного из транспортных объектов Ленинского района.

Сегодня : За выходные более 12 тысяч крымчан ошибочно позвонили в службу спасения. В период праздничных дней с 1 января по 8 января включительно, на единый номер «112», поступило 15830 вызовов. Из них – 12910 вызовов, отказ, сброс или ошибочный.

Вчера : Суд Швейцарии обязал Россию выплатить украинским компаниям более 82 млн долларов за потери в Крыму. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более 80 миллионов долларов 12 украинским компаниям в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате действий в Крыму.

Вчера : Усиленная охрана порядка будет обеспечиваться в Ялте до 12 января. Усиленные меры безопасности, введенные в Ялте в период новогодних и рождественских мероприятий, будут сохраняться до 12 января.