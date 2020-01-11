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Происшествия -> Наркотики

Крымчанин попался под Евпаторией с крупной партией «соли»

Суббота
11 января 2020
16:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


Полицейские в Евпатории изъяли больше 300 свертков с синтетическим наркотиком у жителя Нижегородской области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудники ОМВД России по Евпатории на территории лесопосадки изъяли у ранее не судимого 41-летнего жителя Нижегородской области шесть свертков липкой ленты с веществом в порошкообразном состоянии, – сообщили в МВД. – В рамках расследования уголовного дела в ходе досмотра в багажном отделении автомобиля задержанного полицейскими было дополнительно обнаружено и изъято 332 свертка изоленты синего, зелено-желтого и красного цветов, внутри которых находилось вещество в порошкообразном состоянии».

Читайте: ФСБ задержала евпаторийского наркоторговца при получении очередной партии

Согласно экспертизе, вещество массой 290,57 г является наркотическим веществом – «солью». Подозреваемый рассказал, что купил ее через интернет и успел сделать несколько закладок.

Следственный отдел ОМВД России по Евпатории возбудил несколько уголовных дел по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Симферополе полицейские за сутки изъяли две партии наркотиков. Сотрудники симферопольской полиции за сутки изъяли две партии наркотиков. В первом случае сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, который при виде полицейских попытался выбросить полимерные колпачки с наркотическим веществом.

Вторник, 7 января 2020: У симферопольца нашли крупную партию расфасованной конопли. В Симферополе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по РК нашли у местного жителя крупную партию конопли.

Суббота, 4 января 2020: Жителю Джанкоя грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков. У жителя Джанкоя на даче нашли почти полкилограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Среда, 1 января 2020: В Крыму за попытку сбыта 60 кг каннабиса осудили четырех наркоторговцев. Прокуратура РК поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 4 лиц, пытавшихся организовать сбыт наркотических средств в крупном размере (ст 228.1 УК РФ).

 

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