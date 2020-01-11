Крымчанин попался под Евпаторией с крупной партией «соли»

Полицейские в Евпатории изъяли больше 300 свертков с синтетическим наркотиком у жителя Нижегородской области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудники ОМВД России по Евпатории на территории лесопосадки изъяли у ранее не судимого 41-летнего жителя Нижегородской области шесть свертков липкой ленты с веществом в порошкообразном состоянии, – сообщили в МВД. – В рамках расследования уголовного дела в ходе досмотра в багажном отделении автомобиля задержанного полицейскими было дополнительно обнаружено и изъято 332 свертка изоленты синего, зелено-желтого и красного цветов, внутри которых находилось вещество в порошкообразном состоянии».

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Согласно экспертизе, вещество массой 290,57 г является наркотическим веществом – «солью». Подозреваемый рассказал, что купил ее через интернет и успел сделать несколько закладок.

Следственный отдел ОМВД России по Евпатории возбудил несколько уголовных дел по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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