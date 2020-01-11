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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Крымчане стали реже травмироваться на новогодние праздники

Суббота
11 января 2020
11:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
11 января 2020


Количество обращений за медпомощью в травматологические пункты Крыма в минувшие новогодние праздники снизилось на 25%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым со ссылкой на главного внештатного специалиста травматолога-ортопеда Павла Федуличева.

«По сравнению с показателями прошлых лет, количество обращений за медицинской помощью в травматологические пункты медицинских организаций в период новогодних праздников снизилось на 25%, – говорится в сообщении. – Чаще всего граждане обращались за помощью при ушибах и растяжениях».

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По данным министерства, в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года за помощью в Симферопольский травматологический пункт (Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6), обратились 787 человек, в возрасте от 18 до 84 лет. В ходе осмотров врачи выявили 320 ушибов, более 200 растяжений и 107 переломов. Травмы были получены при различных бытовых обстоятельствах, а также в дорожно-транспортных происшествиях.

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